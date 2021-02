Frankreichs Notenbankchef schlägt EZB-Klimaprogramm vor

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau ist in der Klimadebatte mit einem Vorschlag für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) vorgeprescht. Die Notenbank solle für Unternehmensanleihen Klimakriterien einführen, sagte de Galhau am Donnerstag während einer Klimakonferenz in Paris. Die Regeln sollen sowohl für EZB-Käufe von Unternehmensanleihen als auch für die Annahme solcher Papiere als Sicherheit im Refinanzierungsgeschäft der Notenbank gelten.

Konkret schlug der Franzose vor, im Kaufprogramm der EZB Wertpapiere von Unternehmen mit einer schlechten Klimabilanz zu meiden und solche Unternehmen mit einer guten Klimapolitik zu bevorzugen. Im Refinanzierungsgeschäft sollten die Bewertungen der Wertpapiere entsprechend angepasst werden.