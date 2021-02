SKODA und ABT Sportsline präsentieren limitiertes Sondermodell SCALA EDITION S (FOTO)

Weiterstadt (ots) - > Leistungssteigerung von Fahrzeugveredler ABT Sportsline:

1,5 TSI mit 140 kW (190 PS)



> Sportlicher Charakter: Leistungsgewicht von 7,1 Kilogramm pro PS, 290 Nm

Drehmoment, Front- und Dachkantenspoiler, Heckdiffusor, Sportfahrwerk



> Voll-LED-Hauptscheinwerfer und -Heckleuchten inklusive animierten Blinkern

serienmäßig





> Auf Basis des SCALA MONTE CARLO aufgebautes Sondermodell SCALA EDITION Skostet 33.790 Euro, bis zu 2.150 Euro Preisvorteil plus zusätzlicheLeistungssteigerungStart frei für den exklusiven SCALA EDITION S*: SKODA AUTO Deutschland hatzusammen mit dem Fahrzeugveredler ABT Sportsline eine besonders dynamischeVariante seines Kompaktmodells für den deutschen Markt entwickelt. Der speziellabgestimmte 1,5 TSI leistet 140 kW (190 PS) bei einem Drehmoment von 290 Nm. MitSportfahrwerk und einem Leistungsgewicht von nur 7,1 Kilogramm pro PS bietet dasSondermodell ein ausgesprochen agiles Fahrerlebnis. Der SCALA EDITION S kann abAnfang nächster Woche bei den SKODA Autohäusern in Deutschland ab 33.790 Eurogeordert werden. Das Sondermodell SCALA EDITION S ist zunächst auf 500 Einheitenlimitiert.Seine Eigenständigkeit unterstreicht das neue Sondermodell auch optisch: SKODAund ABT Sportsline spendieren dem SCALA EDITION S spezielle Front- undDachkantenspoiler sowie ein Diffusorelement am Heck. 18 Zoll großeER-C18-Leichtmetallfelgen des Fahrzeugveredlers inklusive Sportbereifungunterstreichen den ambitionierten Auftritt. Da der SCALA EDITION S auf dem SCALAMONTE CARLO basiert, kommen schwarze Designelemente am Kühlergrillrahmen,Seitenschweller und Außenspiegelkappen ebenso hinzu wie dunkel getönte Heck- undhintere Seitenscheiben (Sunset). Auch Voll-LED-Hauptscheinwerfer undLED-Heckleuchten inklusive animierten Blinkern zählen zu den hochwertigenAusstattungsdetails, die sich beide Modellversionen teilen. Geht es um dieKarosseriefarbe, haben SCALA EDITION S-Kunden die Wahl zwischen Stahl-Grau,Black-Magic Perleffekt und Velvet-Rot Premium Metallic.Das Interieur zeigt sich ebenfalls betont sportlich: Schwarze Stoff-Sportsitzeund das Multifunktions-Sportlenkrad mit Lederbezug gehören ebenso zumserienmäßigen Lieferumfang wie die Pedalerie in Edelstahldesign undDekorelemente in Carbonoptik. In puncto Konnektivität verfügt der SCALA EDITIONS über das Infotainmentsystem Bolero inklusive Bluetooth-Freisprecheinrichtung,SmartLink und SKODA Care Connect(1). Mit Care Connect finden Service- undSicherheitsfeatures Einzug in das Fahrzeug. Dazu zählen der Fahrzeugfernzugriffund viele weitere nützliche Assistenzdienste.Exklusive Motorisierung: Leistungsgewicht von 7,1 Kilogramm pro PS