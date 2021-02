Silber - das bessere Gold?

Silber - Welche Vorteile hat das "Gold des kleinen Mannes?"

Aufgrund der Corona-Krise haben die weltweiten Notenbanken Billionen von US-Dollar, Euros, Yen oder anderen Devisen ins System gepumpt, um die Wirtschaft einigermaßen zu stabilisieren. Der neue US-Präsident Biden hat ein weiteres Konjunkturpakte in Höhe von knapp zwei Billionen US-Dollar in Aussicht gestellt. Andere Währungsräume dürften ihm folgen. Bei dieser ungezügelten Geldmengenerweiterung durch die Notenbanken dürfte klar sein, dass eine weitere (Vermögenspreis-)Inflation nicht lang auf sich warten lassen wird. Die Zinsen dürften in den nächsten Jahren sehr niedrig bleiben oder gar negativ werden. Die Geschichte zeigt, dass eine anziehende Inflation ein optimales Umfeld für Edelmetalle darstellen sollte. Neben Gold rückt auch Silber immer häufiger in den Fokus der Investoren. Welche Vorteile hat das „Gold des kleinen Mannes“ zu bieten?

