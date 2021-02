---------------------------------------------------------------------------

blueplanet Investments AG beschließt Emission einer Grünen Wandelanleihe zur Finanzierung von mobilen Wasseraufbereitungsanlagen



* Emissionsvolumen bis zu 20 Mio. Euro



* 5 Jahre Laufzeit mit 5,5 % Festzins p.a.



* Wandlungsrecht mit Discount zum IPO-Preis bei Börsengang der Gesellschaft



* imug|rating bestätigt Einklang der grünen Anleihe mit ICMA Green Bond Principles (GBP)



* Privatplatzierung mit anschließender Notierung im Open Market

* Entwicklung und Produktion mobiler Aufbereitungsanlagen für Trinkwasser

Frankfurt am Main 11. Februar 2021- Die blueplanet Investments AG ("blueplanet", "blueplanet Investments"), der deutsche Spezialist für sauberes und sicheres Wasser sowie nachhaltige Hygieneanwendungen, begibt eine grüne Wandelanleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu 20 Mio. Euro. Der Green Bond mit einer Laufzeit von 5 Jahren ist mit einem Zinssatz von 5,5 % p.a. ausgestattet und wird im Rahmen einer Privatplatzierung ausgegeben. Die Wandelanleihebedingungen beinhalten ein Wandlungsrecht in blueplanet-Aktien im Falle eines Börsengangs der Gesellschaft, mit einem Discount von 15 % auf den Ausgabepreis der Aktien. imug I rating hat die grüne Anleihe geprüft und bestätigt, dass sie in Einklang mit den ICMA Green Bond Principles steht. Die Zeichnungsfrist mit einer Mindestzeichnungssumme je Anleger von 100.000 Euro beginnt am 15. Februar 2021 und läuft vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung bis zum 24. Februar 2021. Als Strukturierer und Financial Advisor fungiert die One Square Financial Engineers GmbH, den Zeichnungsservice übernimmt die BankM AG.