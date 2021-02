STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Anleihenmarktbericht der Börse Stuttgart

Bundesanleihen

Am Montag sackte der Euro Bund-Future im Handelsverlauf bis auf 175,61 Prozentpunkte ab. Ab dem Nachmittag setzte jedoch eine Aufwärtsbewegung ein, die den Euro-Bund-Future bis Dienstagmittag auf sein bisheriges Wochenhoch von 176,36 Prozentpunkte hievte. Am Mittwochnachmittag notiert er bei 176,11 Prozentpunkten wieder etwas tiefer. Dies entspricht einer negativen Rendite von -0,44%. In der Vorwoche betrug die Rendite -0,47%. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe stieg von -0,03% in der Vorwoche auf 0,03% und liegt damit wieder im positiven Bereich.

Anlegertrends

Deutsche Bahn begibt Pfund-Anleihe

Die Deutsche Bahn emittiert unter der WKN A3H24W eine Anleihe in Britischen Pfund mit einer Fälligkeit zum 03.12.2026. Das Emissionsvolumen beträgt 300 Millionen Britische Pfund, der Zinssatz ist mit 0,375% festgelegt. Die Zinszahlungen erfolgen im jährlichen Turnus, erstmalig anteilig am 03.12.2021.