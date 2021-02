Indigo und Beiselen starten gemeinsam ein Pilotprojekt des Indigo Carbon Programms in Deutschland (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Basel (ots) -- Unternehmen arbeiten mit ersten Agrarbetrieben in Sachsen-Anhalt undNordthüringen zusammen- Agrarbetriebe können von einer Humusanreicherung, Verbesserung derWiderstandsfähigkeit ihrer Böden und einer höheren Rentabilität profitieren- Möglichkeit, auch von den ersten verifizierten landwirtschaftlichenKohlenstoff-Zertifikaten in Europa zu profitierenIndigo Agriculture (http://www.indigoag.de) , ein Unternehmen, das sichverpflichtet, im Einklang mit der Natur Landwirt*innen zu helfen die Welt zuernähren, und Beiselen (https://www.beiselen.de/) , eines der führendendeutschen Familienunternehmen im Agrarhandel, das sich der Transformation derLandwirtschaft verpflichtet hat, haben angesichts des wachsenden Interesses anCarbon Farming eine neue Partnerschaft geschlossen. Dabei werden die beidenUnternehmen mit ersten Agrarbetrieben in Sachsen-Anhalt und Nordthüringenzusammenarbeiten und ihnen die Möglichkeit bieten, im Jahr 2021 an einemPilotprojekt des Indigo Carbon Programms mit ihren Flächen teilzunehmen. Siewerden Methoden anwenden, die ihre Böden qualitativ verbessern, derenWiderstandsfähigkeit erhöhen und die Rentabilität ihrer Betriebe positivbeeinflussen. Gleichzeitig können sie von den ersten verifiziertenKohlenstoff-Zertifikaten für die Landwirtschaft profitieren, die in Europaausgegeben werden.Das Indigo Carbon Programm wird das erste seiner Art in Europa sein, das auf derneuen Verified Carbon Standard (VCS) Methodik von Verra (https://verra.org)aufgebaut ist. Diese Methodik quantifiziert die Reduzierung vonTreibhausgasemissionen und der verbesserten organischen Kohlenstoffspeicherungim Boden, die sich aus der Anwendung regenerativer landwirtschaftlicherBewirtschaftungsmethoden ergeben. Dazu gehören eine erweiterte Fruchtfolge,artenreiche Zwischenfruchtmischungen und der reduzierte Einsatz vonBodenbearbeitung und mineralischen Düngemitteln. Die Einhaltung derVCS-Methodologie gewährleistet die Integrität der Kohlenstoff-Zertifikate , dieaus diesen Praktiken entstehen. Dies zieht bereits Unternehmen wie Barclays, IBM und JP Morgan an, die als erste in verifizierte Kohlenstoff-Zertifikate aus derLandwirtschaft investiert haben.Agrarbetriebe, die die Qualifizierungskriterien erfüllen, verpflichten sichzunächst für fünf Jahre an dem Programm teilzunehmen. Die Geschwindigkeit unddas Ausmaß, in dem die Agrarbetriebe ihre Bewirtschaftungsmethoden ändern,bestimmen die Höhe der Emissionsreduzierung und den Anstieg des organischen