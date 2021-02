Umsatzausblick für 2020/21 konservativ, EBIT-Guidance deutlich über unserer Prognose



MOBOTIX hat im Zuge der Hauptversammlung Ende Januar den Geschäftsbericht für 2019/20 vorgestellt. Zudem gab der Vorstand die Ziele für 2020/21 bekannt, die umsatzseitig unter, auf der Ergebnisseite jedoch oberhalb unserer bisherigen Erwartungen liegen.



Umsatz- und Ergebnisentwicklung getrieben von Thermalkameras: Nachdem im Oktober bereits die produktbezogenen Umsätze (67,9 Mio. Euro; +10,8% yoy) und das EBIT (6,2 Mio. Euro; +215,2% yoy) vermeldet wurden, hat MOBOTIX diese mit Veröffentlichung des Jahresberichts bestätigt. Besonders hervorzuheben sind die stark gestiegenen Erlöse in Nord- und Südamerika (+58,0% yoy), die von erfolgreichen Umstrukturierungsmaßnahmen und einer neuen Vertriebsstrategie profitierten. Produktseitig waren insbesondere Thermalkameras gefragt, so konnte der Erlös dieser mit 23,9 Mio. Euro mehr als vervierfacht werden.



Umsatzziel für 2020/21 unterhalb unserer Erwartungen: Für das laufende Geschäftsjahr erwartet MOBOTIX einen Umsatzanstieg von 6,5% yoy auf 75 Mio. Euro. Damit liegt das Erlös-Ziel deutlich unter den von uns bisher angenommen Schätzungen (MONe alt: 83,8 Mio. Euro). Als Hauptgrund für den u.E. verhaltenen Ausblick führt das Management die nach wie vor ungewisse Entwicklung der COVID-19-Pandemie und die Möglichkeit damit verbundener Verschiebungen sowie geringere Umsätze aus der Auftragsentwicklung für Konica Minolta Inc. an. Um der nach wie vor von der Pandemie beherrschten Gesamtwirtschaftslage und daraus resultierenden potenziellen Umsatzeinbußen Rechnung zu tragen, passen wir unsere Annahmen ebenfalls an. Wir positionieren uns dennoch oberhalb der vom Unternehmen avisierten Ziele (MONe: 77,6 Mio. Euro), da wir diese angesichts der weiterhin soliden Nachfrage nach performanten Kameralösungen als zu konservativ erachten.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 9,00 Euro