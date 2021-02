"Aktuell halte ich zwei Bereiche für besonders interessant" | Liquid-Alts Fondsselektor im Interview

e-fundresearch.com: Herr Richter-Trummer, in unserem letzten Interview im Mai 2020 hatten Sie dem Liquid-Alternatives Fondsuniversum ein tendenziell enttäuschendes Abschneiden im „Corona-Stresstest“ attestiert. Wie konnte dieses (zugegeben sehr heterogene) Fondsuniversum im weiteren Verlauf von 2020 sowie nun auch zu Jahresbeginn 2021 überzeugen?

Paul Richter-Trummer: Das Marktumfeld seit unserem letzten Gespräch im Mai 2020 war für Liquid-Alternatives deutlich besser, da es nicht so stark von schnellen Auf- und Abwärtsbewegungen geprägt war wie in den Monaten davor. Wie Sie korrekterweise anmerken ist das Fondsuniversum sehr heterogen, aber die meisten Manager konnten in der zweiten Jahreshälfte gute Erträge liefern. Nachdem wir es aber mit steigenden Märkten zu tun hatten, bleibt es äußerst wichtig zu überprüfen ob die Performance eines Fonds aufgrund der Marktbewegung (Beta) oder der Managerleistung (Alpha) zustande gekommen ist.