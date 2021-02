Bonn (ots) - Eine Verlängerung der finanziellen Hilfsmaßnahmen für die

Kfz-Unternehmen fordert der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK)

nach den aktuellen Beschlüssen des Corona-Gipfels. Demnach bleibt der stationäre

Automobilhandel weiterhin bis zum 7. März untersagt. "Wir hatten uns eine

Öffnungsperspektive für das wichtige Frühjahrsgeschäft unter Berücksichtigung

der vergleichsweise sehr geringen Infektionsgefahr in Autohäusern erhofft", so

ZDK-Präsident Jürgen Karpinski. Offensichtlich folge die politische Entscheidung

gegen diese Perspektive der Furcht vor einer weiteren Verbreitung der

aggressiven Virusmutationen.



Mit einer Fortsetzung des Lockdowns werde es jedoch immer schwieriger,

ausreichend Auftragseingänge zu generieren. "Die Umsätze fehlen uns nicht nur

jetzt, sondern in den kommenden Monaten. Das liegt am mehrmonatigen Zeitversatz

zwischen Auftragseingang und Lieferung des Fahrzeugs", erläutert Karpinski. "Was

heute nicht bestellt wird, fehlt uns in einigen Monaten als Umsatz. Das lässt

sich auch nicht ausgleichen."







befristeten Corona-Hilfsmaßnahmen für Unternehmen, wie etwa die

Überbrückungshilfe III, das KfW-Sonderprogramm 2020 und den KfW-Schnellkredit

2020, auf die zweite Jahreshälfte 2021 auszudehnen. Die überwiegend kleinen und

mittelständischen Kfz-Unternehmen dürften jetzt nicht im Regen stehen gelassen

werden. Zudem gehe selbst finanzstarken Händlern langsam die Puste aus:

"Auftragseingänge brechen ein, gleichzeitig werden den Händlern aber die Höfe

mit Fahrzeugen vollgestellt, die im vergangenen Jahr vor Beginn des Lockdowns

bestellt wurden", so Karpinski. "Diese Fahrzeuge müssen natürlich finanziert

werden. Das bedeutet eine enorme Kapitalbindung für den Handel."



Es sei höchste Zeit, dem Handel eine verbindliche Perspektive zur

Wiedereröffnung für die Zeit nach dem 7. März zu geben. Die jetzt ins Spiel

gebrachte Lösung, Lockerungen dann ab einer 7-Tage-Inzidenz von höchstens 35

Neuinfektionen auf 100.000 Einwohnern zu erlauben und den Ländern die Umsetzung

zu überlassen, könne nicht der Weisheit letzter Schluss sein. "Wir brauchen eine

klare, bundesweit verbindliche Regelung und keinen Flickenteppich von

Insellösungen. Dafür werden wir uns mit allem Nachdruck einsetzen", bekräftigt

der ZDK-Präsident.



