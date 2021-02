Schönefeld (bei Berlin) (ots) - brillen.de, eine Marke des

Omnichannel-Unternehmens SuperVista AG, finden Kunden ab Montag, 15. Februar,

auch in der Lidl-Plus-App. Nutzer der App erhalten einen individuellen

Gutscheincode, mit dem sie bei den bereits günstigen Angeboten von brillen.de

zusätzlich sparen können.



Während brillen.de derzeit zwei Gleitsichtbrillen neuer Technologie im Angebot

für 109 Euro oder zwei Einstärkenbrillen für 59 Euro anbietet, können

Lidl-Plus-Nutzer noch zusätzlich sparen. Vom 15. Februar bis zum 14. März

erhalten sie zwei Komfort-Gleitsichtbrillen für 90 Euro oder zwei Premium

Einstärkenbrillen für 45 Euro - im Preis enthalten sind bereits: zwei Fassungen

im Wert von 80 Euro, ein kostenloser, professioneller Sehtest, die

Brillenversicherung sowie eine 100% Geld-zurück-Garantie.





Volker Grahl, Vorstandsmitglied der SuperVista AG: "Wir freuen uns über dieseEinbindung unserer Produkte in der Lidl-Plus-App, weil beide Unternehmen für einsehr gutes Preis-Leistungsverhältnis und hohe Qualität stehen - und damit dasbesondere Angebot für die Kunden sehr glaubwürdig ist. Wir möchten Brillen inhervorragender Qualität für alle erschwinglich machen. Und hierfür ist Lidl mitder Lidl-Plus-App der perfekte Handelspartner."Kunden erhalten in der Lidl-Plus-App einen persönlichen Gutscheincode undgelangen über die App auf eine Website von brillen.de, auf der sie einen Terminbei einem der brillen.de-Optiker oder in einer Filiale in ihrer Nähe buchenkönnen. Dank der Terminbuchung kann zudem gewährleistet werden, dass dieCorona-Maßnahmen immer eingehalten werden.brillen.de ist bekannt dafür, Brillen in höchster Qualität dank eigenerProduktion besonders günstig anbieten zu können. Seit 2012 baut dasOmnichannel-Unternehmen sein Netzwerk aus Partneroptikern stetig aus:Mittlerweile erstreckt es sich weltweit auf über 1.600 Partner, von denenalleine in Deutschland rund 600 das brillen.de-Konzept umsetzen. Dazu kommeneigene Filialen: brillen.de eröffnet - ebenfalls in dieser Woche - den 100.eigenen Showroom in Deutschland (Coburg) und expandiert weiter.Pressekontakt:Thalia SporlederMittenwalder Str. 912529 Schönefeld (bei Berlin)Telefon: +49 (0)3375 / 91791 72E-Mail: mailto:presse@brillen.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/121149/4835721OTS: SuperVista AG