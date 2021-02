Köln (ots) -



Die Sendungsübergabe von Lieferfahrzeugen an Fußgängerkuriere wird überMoDe:Link koordiniert - dabei handelt es sich um eine cloudbasierte, multimodaleRouting- und Logistiksoftware, die von Ford entwickelt wurde. Gewährleistet wirdein sicheres Anhalten des Fahrzeugs sowie ein optimaler Übergabepunkt an diejeweiligen Fußgängerkuriere, um ihnen unnötig lange Wege bis zur Anlieferadressezu ersparen.Die Kuriere verwenden eine einfache Smartphone-App, die den Standort desTransporters und die wirtschaftlichsten Routen anzeigt. Die App integriert sichin die Tracking-Systeme von Hermes, um sicherzustellen, dass Kunden denjeweiligen Status ihrer Sendungen in Echtzeit einsehen können. Einblicke in dielaufende Erprobung erhalten Sie im folgenden Video:https://www.youtube.com/watch?v=KYWirKybviAWenn die Initiative in den Kommunen angenommen wird, könnte sie eine effektivereNutzung von Kleintransportern in Großstädten ermöglichen und dazu beitragen,sowohl die Luftverschmutzung als auch die Staugefahr verringern.Hermes ist europaweit tätig und insbesondere in Großbritannien einer derführenden Zustellspezialisten mit landesweit mehr als 630 Millionenabgefertigten Paketen alleine im vergangenen Jahr. Die Partnerschaft mit Fordwurde bereits im September vom Hermes Innovation Lab in einem Gebiet ins Lebengerufen und während einer der geschäftigsten Zeiten des Jahres fürPaketzustellungen auf die Probe gestellt. Während der Weihnachts-Saison konntedas Pilotprojekt die beispiellose Nachfrage nach Lieferungen in vollem Umfangerfüllen. Zwei Ford Transit-Transporter arbeiteten zusammen mit achtFußgängerkurieren, die sich auf drei Postleitzahlenbereiche verteilten. Sielieferten die gleiche Anzahl von Sendungen wie sechs vergleichsweise eingesetzteTransporter, die Lieferungen ohne Fußgängerkuriere durchführten, und dies sogarin einer kürzeren Zeit."Wenn die Paketzustellung künftig intelligenter koordiniert wird, können dieSpediteure nachhaltiger und effizienter arbeiten - und gleichzeitig ein besseresErlebnis für die Kunden erzielen. Unsere Versuchsdurchläufe mit Hermes habengezeigt, wie multimodale Lieferungen auch zu Spitzenzeiten des Jahres skalierbarund effektiv sein können", sagte Tom Thompson, Project Lead, Ford Mobility."Wir prüfen neue Initiativen, um Emissionen bei Lieferungen auf der letztenMeile zu reduzieren. Damit reagieren wir auch auf die wachsende Anzahl vonUmweltzonen in Städten sowie neue Rechtsvorschriften in vielen Kommunen. Dasaugenblicklich erprobte Betriebsmodell lässt sich bei Bedarf problemlosausbauen, um einerseits eine steigende Nachfrage zu erfüllen und andererseitsneue Arbeitsplätze zu schaffen für Kuriere, die kein Fahrzeug mehr fahren oderbesitzen müssen", sagte Carl Lyon, Chief Operating Officer, Hermes UK.