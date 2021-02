Marble führt persönliche Finanz-Wellness-Plattform ‚MyMarble’ über Webpals ein Nachrichtenquelle: IRW Press | 11.02.2021, 12:00 | 33 | 0 | 0 11.02.2021, 12:00 | Vancouver, B.C, 11. Februar 2021 – Marble Financial Inc. (CSE: MRBL; OTC: MRBLF; FWB:2V0) („Marble” oder das „Unternehmen”), ein Finanztechnologieunternehmen, das Kanadiern den Weg in eine positive finanzielle Zukunft ebnet, freut sich, eine Empfehlungsvereinbarung mit der Webpals Group („Webpals”) bekannt zu geben, über die den Besuchern von greedyrates.ca und youngandthrifty.ca die KI-gesteuerte SaaS-Finanz-Wellness-Plattform MyMarble von Marble angeboten wird. Marble, ein führendes innovatives Finanztechnologieunternehmen, weitet sein Empfehlungsprogramm auf Webpals aus, eine Gesellschaft, die Websites im Bereich persönliche Finanzen betreibt – von Kreditkarten und Versicherungen über Darlehen bis hin zu Robo-Advisors –, um die Konsumenten dabei zu unterstützen, fundierte Finanzentscheidungen zu treffen, und liefert so qualitativ hochwertige User mit besser abgestimmten Interessen. Die Daten über die exklusiv betriebenen Websites greedyrates.ca und youngandthrifty.ca, die monatlich mehr als 800.000 Besucher anziehen, stellen für Marble ein leistungsstarkes Instrument für die Kundenakquise dar. Der Zugang zu diesen engagierten Besuchern bietet Marble signifikante neue Wachstumschancen bei der Unterstützung der Kanadier mithilfe seiner holistischen persönlichen Fintech-Lösung, die präzise, von Experten kuratierte Empfehlungen, Informationen und finanzielles Know-how bietet. Gemäß einem offiziellen statistischen Bericht aus Kanada von 2020 war bei den kanadischen Haushalten im dritten Quartal jeder Dollar verfügbaren Einkommens mit durchschnittlich $ 1,71(1) Schulden belastet. Mit der zunehmenden Verschuldung der Kanadier sowie der durch die globale Pandemie verursachten finanziellen Gefährdung und Unsicherheit steigt der Bedarf an Websites, die wie greedyrates.ca und youngandthrifty.ca Finanzinformationen anbieten, um die Kanadier zu unterstützen, die richtigen proaktiven Lösungen wie MyMarble zu finden und damit ihren künftigen finanziellen Wohlstand zu sichern. Diese Vereinbarung stützt sich auf die Prognosemethoden, die AI-gesteuerte Technologie und voll automatisierte Business Intelligence, das Content-Managementsystem, das Back-Office und die DevOps-Tools von Webpals, mit welchen das User-Verhalten sorgfältig nachverfolgt und analysiert werden kann. Mit einer derart leistungsstarken Technologie ist Webpals in der Lage, Zielgruppensegmente aufzubauen und wichtige User ins Visier zu nehmen, die die Zielgruppe von MyMarble sein werden. Durch diese Vereinbarung erhalten Millionen kanadische Besucher von greedyrates.ca und youngandthrifty.ca Zugang zur Plattform MyMarble, die KI-gesteuerte Empfehlungen, Kreditüberwachung, Coaching und Budget-Technologie bietet, um die Bonität der Kunden konsequent zu verbessern. Seite 2 ► Seite 1 von 4



