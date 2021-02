Tryp Therapeutics beruft Dr. Joel Castellanos zum klinischen Berater

La Jolla, Kalifornien – 11. Februar 2021 - Tryp Therapeutics (CSE: TRYP) („Tryp“ oder das „Unternehmen“), ein Pharmaunternehmen, das sich auf die Identifizierung und Entwicklung von Wirkstoffverbindungen im klinischen Stadium für Krankheiten mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf konzentriert, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Beratungsvereinbarung mit Dr. Joel Castellanos unterzeichnet hat, einem bekannten Arzt des Fachbereichs für chronische Schmerzen am Medical Center der University California, San Diego (UC San Diego); Dr. Castellanos wird damit Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des Unternehmens. Er wird die klinische Entwicklung von TRP-8802 von Tryp für Indikationen mit neuropathischen Schmerzen unterstützen. Dr. Castellanos ist der Hauptautor von „Chronic pain and psychedelics: a review and proposed mechanism of action” [Chronische Schmerzen und Psychedelika: Überblick und Vorschlag einer Handlungsweise], online in Regional Anesthesia & Pain Medicine vom 4. Mai 2020 veröffentlicht.