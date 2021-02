CAMBRIDGE (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Astrazeneca will nach einem Umsatz- und Gewinnplus im vergangenen Jahr auch 2021 weiter zulegen. Schub erhoffen sich die Briten weiter von neuen Arzneien und durch die geplante Übernahme des US-Wettbewerbers Alexion. Wegen der weiter grassierenden Corona-Pandemie gehe der Konzern aber mit "gewisser Vorsicht" in das neue Jahr, betonte Finanzchef Marc Dunoyer am Donnerstag bei der Bilanzvorlage in Cambridge.

Im neuen Jahr peilt das Management um Konzernchef Pascal Soriot zu konstanten Währungen ein Umsatzplus im niedrigen Zehnerprozent-Bereich an, wie das Unternehmen am Donnerstag in Cambridge mitteilte. Der Kerngewinn je Aktie soll auf 4,75 bis 5,00 Dollar steigen, das wäre ein Plus von 18 bis zu 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert. Astrazeneca würde damit sein Tempo 2021 im Vergleich zu 2020 beschleunigen.