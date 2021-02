SKODA ENYAQ iV und SKODA OCTAVIA siegen bei Leserwahl ,Best Cars 2021' (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - > Renommierte Auszeichnung des Fachmagazins ,auto motor

und sport'



> Rein elektrischer ENYAQ iV gewinnt Importkategorie ,Kompakte SUV/Geländewagen'



> Vierte Generation des OCTAVIA triumphiert als bestes Importfahrzeug der

,Kompaktklasse'





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Erster Erfolg für den neuen rein batterieelektrischen SKODA ENYAQ iV und bereitsder neunte Triumph für den SKODA OCTAVIA: Bei der renommierten Leserwahl ,BestCars 2021' des Fachmagazins ,auto motor und sport' hat der tschechischeAutomobilhersteller gleich zwei Siege gefeiert. Bei der 45. Auflage derLeserumfrage kürten mehr als 101.000 Teilnehmer die beiden SKODA Modelle jeweilszu den Importsiegern in ihrer Fahrzeugklasse. Der ENYAQ iV gewann bei seinerersten Teilnahme auf Anhieb in der Kategorie ,Kompakte SUV/Geländewagen'. DerOCTAVIA setzte sich insgesamt bereits zum neunten Mal durch, in diesem Jahr alsbeliebtestes Importfahrzeug in der ,Kompaktklasse'. Insgesamt standen 378Modelle in elf Kategorien zur Wahl.Johannes Neft, SKODA AUTO Vorstand für Technische Entwicklung, betont: "Über dendiesjährigen Doppelsieg bei der ,Best Cars'-Leserwahl freuen wir uns ganzbesonders: Als echter SKODA ist auch der ENYAQ iV ein ebenso vielseitigeinsetzbarer wie verlässlicher Begleiter: Mit drei Akkugrößen, vierLeistungsstufen sowie Heck- oder Allradantrieb ist er für alle Anforderungenoptimal gerüstet. Diese SKODA typischen Qualitäten stellt der OCTAVIA bereitsseit 25 Jahren im Alltag unter Beweis. Die inzwischen vierte Generation unsererMarkenikone hat bei Antriebsvielfalt, Vernetzung und Fahrassistenzsystemen nocheinmal einen großen Schritt nach vorn gemacht. Der Zuspruch der ,auto motor undsport'-Leserschaft ist für uns eine tolle Bestätigung unserer Arbeit."Für den neuen SKODA ENYAQ iV war es ein beeindruckender Einstand bei derrenommierten ,Best Cars'-Leserwahl des Fachmagazins ,auto motor und sport'. Inder Importwertung der teilnehmerstärksten Kategorie ,Kompakte SUV/Geländewagen'setzte sich das rein batterieelektrische SUV mit 12,9 Prozent der Stimmen gegeninsgesamt 52 Mitbewerber durch und sicherte sich damit seine ersteinternationale Auszeichnung. Der ENYAQ iV basiert als erstes SKODA Serienmodellauf dem Modularen Elektrifizierungsbaukasten (MEB) aus dem Volkswagen Konzern.Er ist mit Heck- oder Allradantrieb erhältlich, hat eine alltagstauglicheReichweite von mehr als 520 Kilometern(1) im WLTP-Zyklus und bietetmarkentypisch großzügige Platzverhältnisse. Zu den Highlights des SKODA ENYAQ iVzählt das neue Interieurkonzept: Design Selections ersetzen die klassischen