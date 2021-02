2000 Online-Beratungen in der Corona-Zeit / Expertin Johanna Dahm hilft Unternehmen bei wichtigen Entscheidungen

Bonn (ots) - Auch in Krisenzeiten rasch und fundiert entscheiden - das ist die

Kernkompetenz von Dr. Johanna Dahm, Entscheidungs-Expertin aus Bonn. Im März

2020 hat sie ihr Beratungsgeschäft deshalb direkt auf Zoom-Beratungen

umgestellt. Heute gibt sie ihre 2000. Online-Beratung.



Die Erfolgsquote ihrer Beratungen liegt bei 100 Prozent: Nach jeder Konsultation

ist das Unternehmen in der Lage, eine gute Entscheidung zu treffen. Häufig

fallen die Entscheidungen bereits in der Beratungsstunde und lassen sich

innerhalb weniger Wochen umsetzen. Selbst bei komplexen Herausforderungen wie

der Nachfolgeplanung, einer strategischen Neuausrichtung oder einer

Digitalisierungsstrategie. Zu Dahms Kunden gehören Konzerne der Automobil- und

Telekommunikationsindustrie sowie der Versicherungsbranche.







Schwierigkeiten. "Der Kampf um Talente wurde in Deutschland bisher viel zu

zögerlich geführt", ist Dahm überzeugt. Viele jungen Menschen scheuen sich

allerdings heutzutage davor, Führungspositionen zu übernehmen. Im Dezember 2020

hat Johanna Dahm an der Macromedia University eine Studie unter über 400

Studierenden und AbsolventInnen durchgeführt. 90 Prozent der Befragten gaben an,

Schwierigkeiten mit der persönlichen Laufbahnplanung zu haben. Diese

Entscheidungsschwäche hat in den vergangenen zehn Jahren dramatisch zugenommen,

wie vergleichbare Studien zeigen.



"Corona hat die Entscheidungskompetenz der Nachwuchskräfte aber auch der Manager

in Unternehmen erheblich beeinträchtigt", kann Dahm aus ihrer Arbeitserfahrung

bestätigen. "Entscheidungen erfordern Mut, und dieser Mut verlässt viele in der

Krise. Da werden wichtige Entscheidungen eher aufgeschoben oder ausgesessen -

obwohl gerade in schwierigen Zeiten rasche Entscheidungen und damit eine

Handlungsfähigkeit überlebenswichtig sind."



Johanna Dahm hat sich deshalb mit ihrer Beratungsgesellschaft auf die

Unterstützung von Entscheidern konzentriert. Ende März erscheint ihr neues Buch

"Die Entscheidungs-Matrix" im Springer-Verlag. Dort zeigt sie auf, wie man in

sechs Schritten zu einer fundierten Entscheidung kommt, die sowohl rational als

auch emotional / intuitiv basiert ist.



