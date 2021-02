München (ots) -



- Mehr als die Hälfte der 18- bis 32-jährigen Menschen in Deutschland fühlt sich

darüber hinaus schlecht über Altersvorsorgemöglichkeiten informiert.

- Aktuelle GfK-Studie im Auftrag von Generali Deutschland deckt auf: nur gut die

Hälfte dieser Generation sorgt bereits fürs Alter vor.

- Corona-Krise verstärkt Konflikt, den junge Menschen beim Thema Altersvorsorge

haben



Die gesetzliche Rente allein wird im Alter kaum den bisherigen Lebensstandard

sichern können - das ist auch den jungen Menschen in Deutschland bewusst. Dies

zeigt eine aktuelle GfK-Umfrage unter 18- bis 32-Jährigen im Auftrag der

Generali Deutschland. Demnach machen sich 65 Prozent der Befragten Sorgen, als

Rentner später selbst arm zu sein. Für mehr als zwei Drittel steht fest, dass

die gesetzliche Rente für ihr Leben im Alter nicht ausreichen wird. Hinzu kommt,

dass 19,4 Prozent der jungen Menschen angeben, das Thema Altersvorsorge sei

ihnen zu komplex - sie wüssten nicht konkret, was zu tun sei.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Dabei gibt mehr als jeder zweite junge Mensch in der Generali-Studie an, beimThema Altersvorsorge grundsätzlich ein Informationsdefizit zu haben. Vielenmangelt es an Orientierung und Beratung: Nach eigenen Angaben fühlen sich runddrei Viertel der Befragten von der Politik und den Medien schlecht informiert.Die große Mehrheit findet ihre Generation generell unzureichend in der Politikbeachtet (70,3 Prozent).So unterschiedlich die Interessen, die politischen Einstellungen, dieLebensumstände - eines eint die 18- bis 32-Jährigen: Sie sorgen zu wenig für ihrRentenalter vor. Zwar geben 78,6 Prozent der Befragten an, dass ihnen das ThemaAltersvorsorge - angesichts zu erwartender Probleme in der gesetzlichen Rentenversicherung - wichtig ist. Allerdings haben 51,5 Prozent der 18- bis21-Jährigen und auch 36,5 Prozent der 30- bis 32-Jährigen noch nicht angefangen,fürs Alter vorzusorgen. Als Gründe gibt ein Teil der jungen Menschen nebenGeldmangel (31,0 Prozent) an, dass man sich für das Thema Altersvorsorge noch zujung fühlt (19,7 Prozent) oder es sich einfach noch nicht ergeben hat, in dieeigene Altersvorsorge zu investieren (19,1 Prozent).Sicher ist: Die staatliche Rente allein wird zur Wahrung des Lebensstandards inder Zukunft nicht mehr reichen. Die aktuelle Corona-Krise unterstreicht zudem,wie wichtig eine gute finanzielle Absicherung für junge Menschen ist. Doch wiegenau die junge Generation vorsorgen soll - dafür braucht sie Unterstützung undEntscheidungshilfen von Politik, Medien und der ganzen Gesellschaft.MILLENNIALS BRAUCHEN UNTERSTÜTZUNG VON ALLEN SEITENKnapp 70 Prozent der jungen Menschen haben sich bereits Gedanken zu ihrer