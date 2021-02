Bain-Studie zur Loyalität gesetzlich Krankenversicherter / Krankenkassen überzeugen Kunden in der Corona-Pandemie

München (ots) -



- Loyalität der gesetzlich Versicherten ist zuletzt deutlich gestiegen

- Techniker Krankenkasse, AOK PLUS und AOK Sachsen-Anhalt haben besonders treue

Kunden

- Der Handlungsbedarf in der Branche bleibt hoch, zwischen den Bestplatzierten

und den Verfolgern klafft weiterhin eine große Lücke

- Mit fünf strategischen Stellhebeln können Krankenkassen Schwächen überwinden

und die Loyalität ihrer Kunden erhöhen



Die Corona-Pandemie stellt Deutschlands Krankenkassen vor eine Bewährungsprobe.

In den Augen der oft verunsicherten und ratsuchenden Kunden meistern sie diese

aber bislang mit Erfolg. Die Kundenloyalität hat während der Pandemie deutlich

zugenommen. Dies sind Ergebnisse der aktuellen Studie "Was gesetzlich

Versicherte langfristig begeistert", für die die internationale

Unternehmensberatung Bain & Company rund 5.000 gesetzlich Versicherte befragt

hat. Auf ihrem Erfolg können sich die Krankenkassen indes nicht ausruhen.

Abseits der aktuellen Ausnahmesituation gilt es die richtigen Weichen für

langfristig mehr Kundenloyalität zu stellen.







der jüngsten Studie zufolge bei allen beteiligten Krankenkassen. Gemessen an der

Vergleichsstudie aus dem Jahr 2018 erhöht sich der NPS im Branchenschnitt um 12

Prozentpunkte auf 26 Prozent und markiert damit einen neuen Höchststand. An der

Spitze rangieren erneut die Techniker Krankenkasse und die AOK PLUS, gefolgt von

der AOK Sachsen-Anhalt (Abbildung). Doch die dahinter platzierten Kassen holen

auf.



Zuverlässigkeit kommt an



"Die Kunden honorieren die Zuverlässigkeit ihrer Krankenkasse in ausgesprochen

schwierigen Zeiten", erklärt Andreas Becker, Bain-Partner und Co-Autor der

Studie. Die Versicherungen seien während der Corona-Pandemie meist rund um die

Uhr erreichbar, die persönliche Beratung über digitale Kanäle habe sich

etabliert. Hinzu käme ein weiterer Erfolgsfaktor. "Die gesetzlichen

Krankenversicherungen arbeiten seit Jahren daran, die Erwartungen ihrer Kunden

besser zu erfüllen", so Becker. "Diese Anstrengungen beginnen sich auszuzahlen."



Zwischen den besten und schwächsten Anbietern klafft jedoch eine große NPS-Lücke

von fast 40 Prozentpunkten. "Gerade bei den Nachzüglern besteht erheblicher

Handlungsbedarf", betont Dr. Christine Weber-Vossen, Senior Manager bei Bain und

Co-Autorin der Studie. Darüber hinaus handele es sich bei der Befragung um eine

Momentaufnahme in einer Ausnahmesituation. "Nachhaltig hohe Loyalität setzt Seite 2 ► Seite 1 von 3



