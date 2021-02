Plansecur unter Top 5 im Focus Magazin

Kassel (ots) - Top 3, wenn man nur Finanzvertriebe mit breitem Beratungsspektrum

von Firmenversicherungen bis zur privaten Vermögensberatung berücksichtigt



Johannes Sczepan: "Ritterschlag für alle meine Kolleginnen und Kollegen."





Bei einem branchenübergreifenden Vergleichstest von rund 17.000 Unternehmen hatsich Plansecur in der Kategorie "Finanzvertriebe" unter den Top 5 platziert.Unter denjenigen Finanzvertrieben, die ein breites Beratungsspektrum vonFirmenversicherungen über die individuelle Finanzplanung bis hin zur privatenVermögensberatung anbieten, steht Plansecur in der unabhängigen Übersicht unterden Top 3.Der Test war vom Institut für Management- und Wirtschaftsforschung durchgeführtund in Focus (Ausgabe 6/2021) veröffentlicht worden. Für Plansecur reiht sichdie Aufnahme in die Liste der fünf bzw. drei Besten in eine Serie mehrereraktueller Auszeichnungen ein. Aus einem Vergleichstest der Finanzvertriebe inder Zeitschrift Capital (Ausgabe 11/2020) war Plansecur als Kostensiegerhervorgegangen. Bei einem Vergleich in der Zeitschrift Test der StiftungWarentest (Ausgabe 12/2020) landete Plansecur auf dem zweiten Platz.Der jüngste Vergleich von Focus basiert auf automatisierten Auswertungen in densozialen Netzwerken mittels Künstlicher Intelligenz und ist somit als besondersobjektiv einzustufen. Mit 91 von 100 Punkten hat sich Plansecur dabei dieAuszeichnung "Vorbildlich erfüllte Kundenwünsche" verdient. Drei weitere unterden Top 5 kamen ebenfalls auf über 90 Punkte. Mit dieser hohen Anerkennung liegtPlansecur auch im Vergleich mit artverwandten Branchen weit vorne: So hat beiden von Focus gewählten Kategorien Fintechs, Finanzberater, Finanzdienstleister,Direktbanken, Depotbanken, Direktversicherer, Onlinebroker undFondsanlagegesellschaften jeweils überhaupt nur ein einziger Anbieter mehr als90 Prozent Zustimmung von Kundenseite erhalten. "Unter 17.000 Unternehmen überviele Branchen hinweg zu den Besten zu gehören, ist vor allem der Verdienstunserer Beraterinnen und Berater", gibt Plansecur-Geschäftsführer JohannesSczepan das Lob der Kunden weiter, und spricht von einem "Ritterschlag für allemeine Kolleginnen und Kollegen".Während die Querschnittsanalyse von Focus mittels Künstlicher Intelligenzermittelt wurde, basierten die Bewertungen von Capital und Test , bei denenPlansecur ebenfalls weit vorne an der Spitze liegt, auf Leistungsvergleichenanhand von Fallbeispielen."Wir freuen uns über alle Auszeichnungen, ob mit menschlicher oder künstlicherIntelligenz", sagt Johannes Sczepan. Er stellt zugleich klar: "Der wichtigsteMaßstab unseres Handelns ist und bleibt die Zufriedenheit unserer Kunden." Wie