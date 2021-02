Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat am Donnerstagmittag Kursgewinne verzeichnet: Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 14.020 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 0,6 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.Marktbeobachtern zufolge lässt die beschlossene Lockdown-Ausdehnung die Anleger kalt, da sie zunächst nur für drei Wochen gilt. An der Spitze der Kursliste stehen die Papiere von Adidas , Fresenius Medical Care und SAP. Entgegen dem Trend Abschläge gibt es bei den Anteilsscheinen von Siemens, Allianz und Beiersdorf am Ende der Liste. Der Nikkei-Index hatte zuletzt weiter zugelegt und mit einem Stand von 29.562,93 Punkten geschlossen (0,19 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagnachmittag etwas stärker.Ein Euro kostete 1,2126 US-Dollar (+0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8247 Euro zu haben.