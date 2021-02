Patient Safety Movement Foundation gibt Gewinner der Humanitarian Awards 2020 bekannt

Steve Burrows, Vonda Vaden Bates, Marty Hatlie and Barb Pelletreau were recognized by the Patient Safety Movement Foundation for their efforts eliminating and raising awareness of preventable patient deaths (Photo: Business Wire)

„Um unser Ziel von null vermeidbaren Todesfällen bei Patienten bis 2030 zu erreichen, ist es wichtig, dass wir die Menschen zusammenbringen und die Patientensicherheit auf der ganzen Welt gemeinsam verbessern“, sagte David B. Mayer, MD, CEO der Patient Safety Movement Foundation. „Wir freuen uns, dass wir diese Menschen für ihre beachtliche Arbeit bei der Verbreitung eines allgemeinen Bewusstseins für dieses wichtige Thema und bei der Verbesserung der Situation von Patienten allgemein ehren dürfen.“

Die Empfänger/innen des Humanitarian Award wurden in diesem Jahr in drei Kategorien geehrt – dem Judie Burrows Award, dem Michael Seres Award und dem Steven Moreau Award. Der Judie Burrows Award wurde eingerichtet, um eine Einzelperson auszuzeichnen, die von einem vermeidbaren Schaden oder Todesfall in einer Weise berichtet hat, die im letzten Jahr in der Öffentlichkeit einen bedeutenden Einfluss hatte. Der Michael Seres Award wurde zu Ehren des lebenslangen Fürsprechers für die Patientensicherheit Michael Seres geschaffen, der im Mai 2020 verstorben ist. Mit diesem Preis wird eine Einzelperson ausgezeichnet, die zum Fortschritt der Beteiligung von einzelnen Personen und Familien, des allgemeinen Bewusstseins und der öffentlichen Beteiligung an der Patientensicherheit beigetragen hat. Der Steven Moreau Award wird an eine/n Klinikadministrator/in vergeben, der/die sich in seiner/ihrer Klinik leidenschaftlich für die Verbesserung der Patientensicherheit einsetzt. In diesem Jahr waren die Preisträger/innen: