^ DGAP-News: The Social Chain AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Finanzierung The Social Chain AG: Digitales Mehrwegsystem VYTAL auf Wachstumskurs: Food Chain GmbH erhöht ihr Investment

---------------------------------------------------------------------------

Medienmitteilung



Digitales Mehrwegsystem VYTAL auf Wachstumskurs:

Food Chain GmbH erhöht ihr Investment



* Die Social Chain Tochter bleibt auch nach der jüngsten Finanzierungsrunde größter Gesellschafter neben den Gründern

* Dr. Georg Kofler: "VYTAL wird das Geschäft für Mehrwegverpackungen von Liefer- und Take-Away-Essen als Marktführer vorantreiben."

Berlin/Köln, 11. Februar 2021. Nachschlag bei einem guten Deal für Umwelt und Unternehmen. Die Food Chain GmbH, eine hundertprozentige Tochter der Social Chain AG WKN: A1YC99), erhöht ihr Investment in die VYTAL GmbH um 300.000 Euro. VYTAL ist Betreiber eines App-basierten Mehrwegsystems für Essensverpackungen. Im vergangenen Jahr hatte die Social Chain AG bereits 450.000 Euro in VYTAL investiert. Die Beteiligung an dem Kölner Start-up hatte Dr. Georg Kofler, Hauptaktionär und Aufsichtsratsvorsitzender der Social Chain AG, als Investor in der VOX-Show "Die Höhle der Löwen" gesichert. Die Food Chain bleibt auch nach der jüngsten Finanzierungsrunde mit einem Gesamtvolumen von über 2 Millionen Euro größter VYTAL-Gesellschafter (12,4%) neben dem Gründerteam (69%).

Kofler: "VYTAL ist auf einem hervorragenden Weg. In kürzester Zeit hat sich das Start-up als Marktführer für Essensverpackungen im Mehrwegsystem etabliert. Die Social Chain AG und unsere Food Chain werden den weiteren Weg von VYTAL als strategische Partner begleiten. Auch persönlich werde ich als Löwen-Investor den Gründern weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen."

Die digitale Mehrweg-Plattform VYTAL bietet hochwertige, auslaufsichere Essensverpackungen für Mitnahme- und Lieferessen. VYTAL Partner sind Restaurants, Lieferdienste, Kantinen und Supermärkte. Für Verbraucher ist VYTAL kostenlos. Sie registrieren sich einmalig in der VYTAL App und können dann bei jedem Partner Behälter ausleihen und zurückgeben. Bislang konnte VYTAL bereits über 700 Partner gewinnen. Mit dem frischen Kapital will VYTAL in sein Aus- und Rückgabenetzwerk investieren. Mehr als drei Millionen Einwegverpackungen sollen 2021 durch das VYTAL-System vermieden werden. Weitere Information zu VYTAL gibt es unter vytal.org.