Arbeitszeitgeschehen zeigt positive Trends bei hoher Stabilität / Ergebnisse der BAuA-Arbeitszeitbefragungen 2015 bis 2019 verglichen

Dortmund (ots) - Zwischen 2015 und 2019 haben sich Länge, Lage und Flexibilität

der Arbeitszeit in Deutschland kaum verändert. Dies zeigt ein Vergleich der

BAuA-Arbeitszeitbefragungen 2015, 2017 und 2019, den die Bundesanstalt für

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) jetzt veröffentlicht hat. Dennoch

offenbart die Längsschnittstudie einige Trends, die auch vor dem Hintergrund der

herrschenden Corona-Epidemie an Bedeutung gewinnen. So zeigt sich beispielsweise

bereits im Zeitraum vor der Epidemie ein Anwachsen von Telearbeit und Homeoffice

sowie ein Anstieg bei den Arbeitszeitkonten. Die Befragten berichten insgesamt

über einen größeren Einfluss auf ihre Arbeitszeit. Gleichzeitig wünschen immer

mehr Beschäftigte in Vollzeit eine Verkürzung ihrer Arbeitszeit. Der Bericht

"BAuA-Arbeitszeitbefragung: Vergleich 2015 - 2017 - 2019" betrachtet dabei auch

die versorgungsrelevanten Berufe, die im Schnitt ungünstigere

Arbeitszeitbedingungen aufzeigen. Zudem werden auch erste Befunde und Hypothesen

zu langfristigen Auswirkungen der Corona-Krise diskutiert.



Die BAuA-Arbeitszeitbefragung ist als Panelstudie angelegt und begann 2015 mit

der Befragung von rund 20.000 abhängig Beschäftigten. 2017 und 2019 folgten

Befragungen von jeweils etwa 10.000 Beschäftigten. Dabei wurden Informationen

unter anderem zur Arbeitszeit, zu Arbeitsbedingungen und zur Gesundheit

abgefragt.





Während die vereinbarte Arbeitszeit in Vollzeit nahezu konstant bei 38,7 Stundenliegt, hat sich die Arbeitszeit der Teilzeitkräfte im Betrachtungszeitraumkontinuierlich verlängert (2015:22,4 h / 2019:23,8 h). Insgesamt nahm die Dauerder geleisteten Überstunden um etwa 30 Minuten auf 3,4 Stunden pro Woche in 2019ab. Auch der Wunsch nach Verkürzung nahm bei den Befragten über die Jahre hinwegzu, insbesondere bei den vollzeitbeschäftigten Männern.Rund 40 Prozent der Beschäftigten arbeiten am Wochenende, etwa jeder fünfteBefragte zu atypischen Arbeitszeiten, außerhalb des Zeitfensters von 7 bis 19Uhr. Während die Beschäftigten durchschnittlich mehr Einfluss auf ihreArbeitszeit, wie Beginn, Ende oder Pausengestaltung, gewonnen haben, gingen dieAnforderungen an ihre Flexibilität, wie Rufbereitschaft oderBereitschaftsdienst, zurück. Zudem stieg der Anteil der Beschäftigten mitArbeitszeitkonten um fünf Prozentpunkte auf 66 Prozent in 2019. Seit 2015 nahmder Anteil der Telearbeit kontinuierlich zu. So hatten 2019 etwa 16 Prozent derBeschäftigten mit ihrem Arbeitgeber eine Vereinbarung zum Homeoffice getroffen.In einem Exkurs befasst sich der Bericht mit den "versorgungsrelevantenBerufen". Ein knappes Drittel (30,2 %) der Beschäftigten arbeitet in Bereichen,wie dem Gesundheitssystem, Transport und Verkehr oder in derLebensmittelversorgung. Um Dienstleistungen oder die Betreuung vonInfrastrukturen zu gewährleisten, ist hier die Arbeit zu atypischen Zeiten starkverbreitet. Unvorhergesehene Ereignisse fordern von den Beschäftigten häufigeine hohe Flexibilität. Zudem haben sie einen geringeren Einfluss auf die eigeneArbeitszeit und seltener die Möglichkeit zur Telearbeit. Häufigere verkürzteRuhezeiten erschweren die Erholung. Insgesamt sind hier langfristig negativeAuswirkungen auf Gesundheit und Work-Life-Balance deshalb wahrscheinlicher.Der Bericht verdeutlich jedoch insgesamt eine hohe Stabilität desArbeitszeitgeschehens in Deutschland. Mit der vierten Befragungswelle wird indiesem Jahr die Arbeitszeitberichterstattung der BAuA fortgesetzt. Dabei werdendie Folgen der SARS-CoV-2-Epidemie auf die Arbeitszeitrealitäten besondersbetrachtet werden."BAuA-Arbeitszeitbefragung: Vergleich 2015 - 2017 - 2019"; Nils Backhaus, AnneMarit Wöhrmann, Anita Tisch; Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin2020; 105 Seiten; ISBN 978-3-88261-734-4; doi:10.21934/baua:bericht20201217. DenBericht gibt es im PDF-Format im Internetangebot der BAuA unterhttp://www.baua.de/dok/8851216 .