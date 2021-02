BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat sich optimistisch gezeigt, dass Kita-Personal und Lehrkräfte an Grundschulen früher als bisher geplant gegen Corona geimpft werden können. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) habe bei den Beratungen von Bund und Ländern am Mittwochabend "sehr deutlich" artikuliert, dass sie das begrüßen würde. Sie schließe sich dem an und halte das für einen sehr guten Weg, sagte Giffey am Donnerstag in Berlin. Es sei sehr gut, dass dieses Signal gesetzt werde. "Das ist eine Bitte, die ständig an mich herangetragen wird."

Beschlossen ist allerdings noch nichts. Bund und Länder hatten am Mittwoch zunächst vereinbart, zu prüfen, ob Erzieherinnen und Erzieher und Grundschullehrer in der "Kategorie zwei mit hoher Priorität" geimpft werden könnten. In der Impfverordnung zählen sie bisher zur Gruppe drei - zusammen mit Über-60-Jährigen. Derzeit laufen Impfungen der Gruppe eins, zu der Über-80-Jährige, Personal und Bewohner in Pflegeheimen sowie Gesundheitspersonal mit höchstem Ansteckungsrisiko zählen. "Immer dann, wenn man sagt, jemand soll höhergestuft werden, muss man gleichzeitig auch sagen: Wer tritt dann ein Stückchen zurück und muss etwas warten", sagte Giffey. Das müsse sehr verantwortungsvoll geschehen./jr/DP/jha