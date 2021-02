Ölpreise geben nach - IEA kürzt Nachfrageprognose

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag nachgegeben und sich von ihren höchsten Ständen seit gut einem Jahr entfernt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Mittag 60,84 US-Dollar. Das waren 63 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank in ähnlichem Ausmaß auf 58,14 Dollar.

Belastet wurden die Ölpreise durch eine abermalige Kürzung der Prognose für die globale Rohölnachfrage durch die Internationale Energieagentur IEA. Die Jahresprognose wurde um 200 000 Barrel je Tag reduziert. Hauptgrund sind neue Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie, die die Reisetätigkeit und die wirtschaftliche Aktivität begrenzen.