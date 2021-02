RBC belässt SHELL A auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Shell auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Die Pressemitteilung des Ölkonzerns zum Kapitalmarkttag folge der bekannten Prioritätenagenda, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Trotz des mittelfristig besonders hohen Cash Flow werde die Aktie mit einem merklichen Abschlag zu den Aktien großer Wettbewerber gehandelt./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2021 / 02:40 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2021 / 02:45 / ET





