Kann Gold seine Gewinnsträhne beibehalten?

Gold hat in dieser Woche zugelegt, aber heute sehen wir einen leichten Pullback, trotz eines guten Starts in die Sitzung. Es ist erwähnenswert, dass Platin immer noch der Top-Performer unter den Edelmetallen ist. Der Preisanstieg wird von mehreren Faktoren beeinflusst, vor allem aber von einem möglichen Anstieg der industriellen Nachfrage und der enormen Stärke der Investmentnachfrage. Dennoch ist es erwähnenswert, dass der Platinmarkt im Vergleich zu Gold ein kleiner Markt ist. Wenn weitere Inflationssorgen auftauchen, sollte der gesamte „große" Markt seine Aufmerksamkeit auf Gold richten.

Das Fehlen einer größeren Volatilität bei Gold im Vergleich zu anderen Edelmetallen hängt mit der Größe des Marktes zusammen. Der Platinmarkt, der mindestens mehrere Dutzend Mal kleiner ist, ist leichter zu bewegen. Wenn jedoch Inflationssorgen aufkommen, sollte der Goldmarkt der Hauptprofiteur sein. Es ist erwähnenswert, dass sich die Goldmenge in den Tresoren der börsengehandelten Fonds seit Anfang des Jahres nicht wesentlich verändert hat. Dies ist eine relativ gute Nachricht, da es bedeutet, dass die Investoren keine Mittel abziehen. Quelle: Bloomberg

Platin ist eindeutig der Gewinner der letzten Tage, wobei anzumerken ist, dass der Aufschwung bei beiden Metallen zur gleichen Zeit begann (4. Februar). Derzeit kämpft Gold darum, die Marke von 1.850 Dollar je Unze zu überwinden. Die nächste wichtige Marke befindet sich bei 1.872 Dollar je Unze. Ein Ausbruch über diese Marke sollte mehr Investoren zum Kauf von Gold motivieren. Auf der anderen Seite befindet sich zwischen 1.790 und 1.820 je Unze eine wichtige Unterstützungszone. Quelle: xStation 5



0% Kommission auf echte Aktien und ETFs bei XTB

Mehr als 2.000 Aktien aus aller Welt mit 0% Kommissionen bei monatlichen Umsätzen bis 100.000 EUR. Kostenfreier Zugang zu Realtime-Kursen, intuitive Handelsplattform, fortschrittlicher Aktien-Scanner, persönlicher Betreuer, diverse Ausbildungsmaterialien und mehr. Starten Sie noch heute oder testen Sie kostenfrei den Aktienhandel bei XTB. Weitere Informationen erhalten Sie hier.





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 77% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.