INDEPENDENT RESEARCH belässt Delivery Hero auf 'Halten'

Analysierendes Institut: INDEPENDENT RESEARCH

Analyst: Lars Lusebrink

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 140

Kursziel alt: 140

Währung: EUR

Zeitrahmen: 6m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat Delivery Hero nach Eckdaten zum Schlussquartal 2020 auf "Halten" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Der Essenslieferdienst habe erwartungsgemäß ordentlich abgeschnitten, aber noch keinen Ausblick auf 2021 gegeben, schrieb Analyst Lars Lusebrink in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dieser stehe erst nach Abschluss der Woowa-Übernahme an und damit wohl im März. Die Aktie preise positive Aspekte wie den Rückenwínd durch die Corona-Pandemie und die zu erwartende, aggressivere Akquisitionspolitik bereits ein./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2021 / 09:30 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2021 / 10:10 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.