Tesla-Chef Elon Musk ist ja fast ebenso berühmtberüchtigt für seine Twitter-Posts wie Ex-US-Präsident Donald Trump. Ob sein jüngster Tweet „#Bitcoin“ ein Nachspiel haben wird, bleibt abzuwarten.

Jedenfalls hat Tesla mit der nachgereichten Meldung, dass der Konzern für 1,5 Mrd. Dollar in die bekannteste und wichtigste Kryptowährung investiert hat, nicht nur für einen Paukenschlag, sondern auch für ein neues Allzeithoch beim Bitcoin gesorgt. Bitcoin ist in den vergangenen fünf Jahren um mehr als +11.400% gestiegen. Wie geht es bei Bitcoin und anderen Kryptowährungen weiter? Wie können Privat-Anleger jetzt noch profitieren?

Was bedeutet der Einstieg von Tesla für den gesamten Markt, vor allem weil der Elektroautobauer künftig ja sogar den Bitcoin als Zahlungsmittel für den Kauf seiner Autos akzeptieren will? Hat der Bitcoin damit vielleicht sogar die Initialzündung erhalten, bis auf 100.000 Dollar durchzustarten?

Unvorstellbar ist das inzwischen nicht mehr und inzwischen werden wohl noch mehr Nerds ihre alten Festplatten auf der Suche nach Bitcoin-Beständen absuchen, die sie vor ein paar Jahren vielleicht mal aus Spaß an der Freude für ein paar Euro/Dollar erworben und auf dem Rechner abgespeichert haben.

Heiß her geht es aber auch weiterhin an den Aktienmärkten, wo Anleger weiterhin jeden Rücksetzer zum Kauf nutzen. Weiterhin stehen dabei vor allem solche Aktien auf den Kaufzetteln der Anleger, die ohnehin schon in luftigen Höhen schweben. Doch auch neue Trends etablieren sich. Aktien aus den Bereichen Künstliche Intelligenz oder auch autonomes Fahren schießen ebenso weiter in die Höhe wie Titel aus den Segmenten E-Mobilität oder Wasserstoff. Noch ist die Party in vollem Gang und Sie sollten sie nicht zu früh verlassen.

Turbulent geht es übrigens weiterhin in den Depots unserer drei Börsenspielteilnehmer Kolja Barghoorn von AKTIEN MIT KOPF, der Chefredaktion von BÖRSE ONLINE und der FINANZDIVA her.

Besonderheit: Morgen haben wir direkt zwei hochkarätige Spezial-Gäste! Es ist uns eine große Ehre eine wahre Börsenlegende, Heiko Thieme, in unserer Sendung begrüßen zu dürfen.