Hologic erweitert die Supersonic MACH©-Ultraschallsysteme um 3D-Brust-Bildgebung

Marlborough (USA) / Kerpen (ots) - Die 3D-Funktion hilft Medizinern bei der

Visualisierung der Brustanatomie und ermöglicht eine detaillierte

Läsionen-Charakterisierung



Hologic, Inc. (http://www.hologic.de) (Nasdaq: HOLX) gibt die Verfügbarkeit

seiner 3D-Ultraschallbildgebung auf den Supersoninc Mach-Ulltraschallsystemen in

Europa bekannt. Mit den Systemen können Ärzte jetzt auf hochauflösende B-Mode-

und ShearWave(TM) PLUS-Elastographie-3D-Bilder zugreifen, um die

Diagnosesicherheit zu erhöhen.





Mithilfe der UltraFast(TM)-Bildgebungstechnologie sind die High-End SupersonicMACH-Systeme in der Lage, bis zu 20.000 Bilder pro Sekunde aufzunehmen (1). Dasermöglicht stufenlose Bilder mit geringerer Fleckenbildung und verbessert dieLäsionsauffälligkeit für eine höhere Diagnosesicherheit. Außerdem könnenRadiologen mit der ShearWave PLUS(TM)-Elastographie die Gewebesteifigkeit inEchtzeit in 2D und 3D beurteilen und die Angio PLUS-Bildgebung ermöglicht dieBeurteilung des mikrovaskulären Flusses. Die TriVu-Bildgebung vereint beideBildgebungsmodi und ermöglicht die gleichzeitige Echtzeit-Analyse derMorphologie, Gewebefestigkeit und des Blutflusses in einem Bild. Das Bedienfelddes Systems ist mit dem neuen SonicPad(TM)-Touchpad ausgestattet, das einintuitives Nutzererlebnis sowie eine geringere Untersuchungszeit ermöglicht.Höhere Effizienz und DiagnosesicherheitDie durch die 3D-Bildgebung zusätzlich gewonnenen diagnostischen Detailsunterstützen Ärzte bei der Untersuchung schwieriger Läsionen, auch beiPatientinnen mit dichtem Brustgewebe (2). Darüber hinaus lässt sich durch dieKombination der 3D-Bildgebung mit der ShearWave PLUS-Elastographie des Systemsdie Tumorgröße genauer schätzen (3,4) und bei präoperativen Eingriffen könnenRänder genauer definiert werden. Außerdem kann die Kombination beiderTechnologien eine Rolle bei der Überwachung und Evaluierung vonBrustkrebspatientinnen während und nach einer neoadjuvanten Chemotherapiespielen (5,6,7)."Ultraschall ist für die Brustkrebsdiagnose unentbehrlich geworden und hilftÄrzten, anatomische Strukturen und Brustläsionen ohne Strahlenbelastung zubeurteilen. Die 3D-Brust-Bildgebung erhöht die diagnostische Genauigkeit undSicherheit der Supersonic MACH-Systeme und verbessert die Arbeitsabläufe und dieEffizienz für Brustradiologen und Sonographen in der gesamten Brustversorgung",erklärt Jan Verstreken, Group President, International bei Hologic.Supersonic MACH-Systeme vereinen zahlreiche innovative TechnologienDie Supersonic MACH-Systeme sind Teil des wachsenden Portfolios vonUltraschalllösungen von Hologic und wurden von SuperSonic Imagine entwickelt,