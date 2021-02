Hologic ajoute l'Échographie mammaire 3D aux systèmes SuperSonic(TM) MACH(TM)

AIX-EN-PROVENCE (ots) - Conçue pour permettre aux professionnels de santé à

visualiser l'anatomie du sein, cette application logicielle 3D permet une

caractérisation détaillée des lésions



L'échographie 3D sera désormais disponible sur les systèmes SuperSonic(TM)

MACH(TM), a annoncé aujourd'hui Hologic, Inc. (Nasdaq : HOLX). Les

professionnels de santé peuvent désormais accéder au mode B haute résolution et

aux volumes 3D d'élastographie ShearWave(TM) PLUS qui sont conçus pour améliorer

la certitude du diagnostic.





Grâce aux données volumétriques 3D acquises à l'aide des échographes SuperSonicMACH, les professionnels de santé ont la possibilité de voir les zones d'intérêtsous un nouvel angle. Le tissu mammaire peut être visualisé dans n'importe quelplan de balayage du volume 3D, y compris le plan coronal ou le plan C.L'affichage multicoupes permet de voir les volumes 3D coupe par coupe, tandisque l'affichage multiplans reconstruit virtuellement les coupes dans n'importequelle orientation en utilisant le volume acquis et stocké. La sondevolumétrique intégrée au système permet aux utilisateurs d'acquérir des images3D de façon simple et rapide et sans perte de résolution, quelle que soit lalocalisation de la lésion mammaire.Les détails diagnostiques supplémentaires fournis par l'imagerie 3D peuventaider les cliniciens à traiter les lésions difficiles, y compris chez lespatientes présentant un tissu mammaire dense.(1) Par ailleurs, l'association del'imagerie 3D avec l'élastographie ShearWave PLUS peut contribuer à uneestimation plus précise de la taille de la tumeur(2) et à une meilleuredéfinition des marges dans un contexte préopératoire. Elle peut également jouerun rôle important au niveau du suivi et de l'évaluation des patientes atteintesd'un cancer du sein pendant et après une chimiothérapie néoadjuvante.(3)" Hologic s'efforce sans relâche d'optimiser le continuum de soins pour faireprogresser la détection précoce du cancer du sein. Chaque progrès nous rapproched'une plus grande certitude, tant pour nos clients que pour leurs patientes ", adéclaré Jennifer Meade, présidente de division chez Hologic, Solutions de santémammaire et osseuse. " L'association de l'échographie mammaire 3D aux systèmesSuperSonic MACH fait partie des initiatives que nous mettons en place pourtransformer l'expérience quotidienne des praticiens en radiologie et enéchographie du sein en leur proposant des solutions conçues pour accroîtrel'efficacité et la précision du diagnostic tout en contribuant à en améliorer lafiabilité. "Grâce à la technologie d'imagerie exclusive UltraFast(TM), les systèmes