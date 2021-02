WPD Pharmaceuticals beauftragt Worldwide Clinical Trials als CRO mit weiterer Unterstützung von Studien über Berubicin

Vancouver (British Columbia), 11. Februar 2021. WPD Pharmaceuticals Inc. (CSE: WBIO, FWB: 8SV1) („WPD“ oder das „Unternehmen“), ein Pharmaunternehmen in der klinischen Phase, freut sich bekannt zu geben, dass es ein weiteres Dienstleistungsabkommen mit dem weltbekannten Auftragsforschungsinstitut (Contract Research Organization, die „CRO“) Worldwide Clinical Trials („Worldwide“) unterzeichnet hat, um die Unterstützung der klinischen Phase-1- und Phase-2-Studien über seinen Arzneimittelkandidaten Berubicin fortzusetzen.

Ein Teil des Programmbudgets wird durch eine Subvention refundiert, die WPD bereits vom Nationalen Zentrum für Forschung und Entwicklung mit Sitz in Polen im Rahmen des Smart Growth Operational Program 2014–2020 der Europäischen Union gewährt wurde.

Im September 2020 gab WPD bekannt, dass es Worldwide ausgewählt hat, um Forschungsdienstleistungen, die Durchführung von Start-up-Aktivitäten sowie die Organisation und Entwicklung für klinische Studien zu übernehmen, die von WPD an Erwachsenen und Kindern mit Glioblastom durchgeführt werden.

In dieser Phase wird Worldwide die Phase 2 der klinischen Studien weiter unterstützen. Dies beinhaltet auch die Expertise hinsichtlich der Zusammenarbeit mit Prüfärzten sowie die Auswahl von Prüfzentren für klinische Studien an Erwachsenen und Kindern mit Glioblastom gemäß den internationalen Standards der Good Clinical Practice (ICH GCP) und anderen anwendbaren behördlichen Anforderungen. Die Anforderungen umfassen das Sicherheitsmanagement, die Pharmakovigilanz und das Datenmanagement. Worldwide wird auch Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Ausweisung von Orphan-Arzneimitteln unterstützen.

Mariusz Olejniczak, CEO von WPD, sagte: „Wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit Worldwide fortzusetzen, um die klinischen Studien über Berubicin weiterzuentwickeln. Die umfassende Erfahrung und das Branchen-Know-how von Worldwide waren entscheidend für den Erfolg der bisherigen Studien und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit in Phase 2 der Studien.“

Worldwide ist eine mittelgroße, globale CRO, die Full-Service-Dienstleistungen in den Phasen 1 bis 4 der Arzneimittelentwicklung für die Pharma- und Biotechnologiebranche anbietet. Das Unternehmen bietet Expertise in den Bereichen Neurowissenschaften, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stoffwechselkrankheiten, seltene Krankheiten, Onkologie und anderen therapeutischen Bereichen. Es leitet klinische Studien in fast 60 Ländern in Nordamerika, Lateinamerika, Europa, der Asien-Pazifik-Region und dem Nahen Osten.