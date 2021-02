DGAP-News: HELLA GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges HELLA GmbH & Co. KGaA: Capital Markets Day 2021: HELLA bekräftigt mittelfristige Wachstums- und Profitabilitätsziele 11.02.2021 / 13:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

- CEO Dr. Rolf Breidenbach: "Unser attraktives Produktportfolio ist die Basis, dass wir stärker wachsen als der Markt"

- Mittelfristziele: jährlicher Umsatzanstieg von fünf bis zehn Prozent; bereinigte EBIT-Marge von mindestens acht Prozent

- Weiterhin hohe Investitionen in Zukunftsthemen wie Elektromobilität, automatisiertes Fahren, digitales Licht und Software

- Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit durch Digitalisierung, Automatisierung und strukturelle Anpassungen

Lippstadt, 11. Februar 2021. Der international aufgestellte Automobilzulieferer HELLA hält trotz des anspruchsvollen Marktumfeldes an seinen Mittelfristzielen fest. Dies hat das Unternehmen im Rahmen seines gestrigen virtuellen Kapitalmarkttages vor rund 70 Analysten und Investoren bekräftigt. Konkret geht das Unternehmen davon aus, in den nächsten Jahren ein jährliches Umsatzwachstum von fünf bis zehn Prozent sowie ein Profitabilitätsniveau (bereinigtes EBIT) von mindestens acht Prozent zu erreichen. So wird der Licht- und Elektronikexperte weiterhin massiv in Zukunftsthemen wie Elektromobilität, Autonomes Fahren, digitales Licht und Software investieren. Gleichzeitig wird die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens durch Digitalisierung, Automatisierung sowie strukturelle Anpassungen weiter gestärkt. Mit diesen strategischen Leitlinien sieht sich HELLA gut gerüstet, sich auch in Zukunft besser zu entwickeln als der Markt und die eigene Position weiter auszubauen.

"Trotz der vielfältigen Herausforderungen im allgemeinen Branchenumfeld ist und bleibt unsere Strategie intakt. Wir haben ein solides, zukunftsfähiges Geschäftsmodell. Unser attraktives Produktportfolio ist die Basis, dass wir uns weiterhin besser entwickeln wollen als der Markt", sagte Dr. Rolf Breidenbach, Vorsitzender der HELLA Geschäftsführung, in seinem strategischen Ausblick. "Zum einen bieten wir passgenaue Lösungen für die Mobilität von morgen. Insbesondere in zentralen Trendfeldern wie Elektromobilität, autonomes Fahren, digitales Licht und Software werden wir unverändert hohe Investitionen tätigen. Zum anderem werden wir auch weiterhin einen klaren Fokus auf konsequentes Kosten- und Effizienzmanagement haben. Dies sind die beiden zentralen Stoßrichtungen, mit denen wir trotz der marktseitigen Herausforderungen unsere Ziele erreichen wollen."