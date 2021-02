Köln (ots) - Die Bauindustrie hat die COVID-19 Einschränkungen im Jahr 2020

vergleichsweise gut weggesteckt. Doch was passiert in 2021? Wie werden sich

Nachfrage- und Investitionsverhalten verändern? Wo bilden sich Schwerpunkte

heraus? Senior Partner Dr. Andrea Maessen und Partner Sebastian Strasmann von

Simon-Kucher & Partners haben diese Entwicklungen analysiert, um aufzuzeigen,

wie Unternehmen der Bauindustrie auch weiterhin profitabel wachsen können. Ihr

Kommentar:



Differenzierte Wachstumsstrategien, neue Go-to-Market-Modelle, und ein

progressives Omnichannel-Management stellen die drei wichtigsten

Herausforderungen und Chancen für die Baubranche in 2021 dar. Während die

allgemeine Baunachfrage sich weiterhin positiv entwickelt, müssen Unternehmen

Verschiebungen in der Nachfrage verstehen sowie die Konsequenzen für das eigene

Angebot. Dazu sind folgende Trends zu berücksichtigen:







damit verbundenen Lockdown-Maßnahmen haben die Art und Weise, wie Menschen

interagieren, kommunizieren und einkaufen, erheblich verändert. Die Akzeptanz

von digitalen Kanälen und digitalen Interaktionen entlang der Customer Journey

ist auch im B2B deutlich gestiegen.



Neuer Schwerpunkt "zu Hause bleiben" und Home-Office: Die Verbraucher haben im

Jahr 2020 die Nachfrage im Renovierungsbereich angeheizt, indem sie ihre

Urlaubs- und Freizeitbudgets in die Verschönerung von Wohnung und Garten

umverteilt haben. Auch die Ausbreitung des Home-Offices wird Einfluss nehmen auf

die Gestaltung und Nachfrage von Büro- und Gewerbeimmobilien.



Diese beiden Trends sehen wir als Aufforderung an Unternehmen, ihre

Wachstumsstrategien zu überarbeiten, ihre Go-to-Market-Modelle um digitale

Vertriebsaktivitäten zu erweitern und ihre Preis- und Angebotsgestaltung in

einer Omnichannel-Welt auszurichten.



1. Anpassung der Wachstumsstrategie



Die größte Herausforderung ist derzeit, zu verstehen, wie sich die Nachfrage im

Jahr 2021 und darüber hinaus verändern wird. Marktsegmente werden sich

unterschiedlich entwickeln, abhängig von der Covid-19-Erholung, der Entwicklung

der Verbraucherpräferenzen und den verfügbaren Investitionen. Es stellen sich

Fragen wie: Welche Großprojekte kann ich planen? Wie viel wird die Regierung

noch in die Infrastruktur investieren, anstatt die Mittel kurz- oder

mittelfristig in die Corona-Hilfen umzuleiten? Welche Produktsegmente werden

gewinnen und welche verlieren? Darüber hinaus üben der stärkere Fokus auf

"Local-for-local"-Flows, Bauprozesseffizienz, digitale Technologien und

Nachhaltigkeit Einfluss darauf aus, wie und womit gebaut wird. Es bleibt zu Seite 2 ► Seite 1 von 2



