BAADER BANK belässt Compugroup Medical auf 'Reduce'

Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Knut Woller

Analysiertes Unternehmen: Compugroup Medical

Aktieneinstufung neu: schlecht

Aktieneinstufung alt: schlecht

Kursziel neu: 71

Kursziel alt: 71

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Compugroup nach vorläufigen Zahlen zum Schlussquartal 2020 auf "Reduce" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Der auf das Gesundheitswesen spezialisierte Softwareanbieter habe das Jahr schwächer als erwartet abgeschlossen, doch die konkretisierten Ziele für 2021 ließen eine weitere Wachstumsbeschleunigung erwarten, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ab 2022 könnte eine Umstellung auf Mietsoftware (SaaS) indes einige Jahre für Gegenwind sorgen, weshalb er seine Wachstums- und Margenprognosen senkte./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2021 / 12:44 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.