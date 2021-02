DORTMUND (dpa-AFX) - Fußball-Lehrer Edin Terzic hat nach der jüngsten sportlichen Talfahrt von Borussia Dortmund die Führungsspieler in die Pflicht genommen. "Wir fordern von den etablierten Spielern, Verantwortung zu übernehmen und die Dinge wieder in die richtige Bahn zu leiten. Diese Spieler sollen vorweggehen. In solchen Phasen ist das vielleicht sogar noch etwas bedeutender", sagte der Coach vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die TSG 1899 Hoffenheim.

Nach nur einem Sieg in den vergangenen fünf Bundesliga-Spielen und dem Absturz auf Tabellenrang sechs hatte Terzic am vergangenen Sonntag eine deutliche Ansprache an die Mannschaft gehalten. Dabei soll es auch um die derzeitige Formschwäche etablierter Profis wie Kapitän Marco Reus und Nationalspieler Julian Brandt gegangen sein. "Es war mir wichtig, dass ich einige Dinge loswerde. Das haben wir sehr ausführlich und deutlich getan", verriet Terzic. Er ist guter Dinge, dass die Aussprache eine positive Wirkung zeigt: "Es geht darum, dass wir gemeinsam wieder erfolgreich werden. Da haben wir am Sonntag einen guten Schritt getan."