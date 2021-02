Verdacht der Abgasmanipulation bei Fiat Chrysler erhärtet / Kanzlei Dr. Stoll & Sauer liegt Schreiben der Staatsanwaltschaft vor / 500 Klagen für Verbraucher eingereicht

Lahr (ots) - Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ist sich wohl sicher, dass der

Konzern Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Motoren manipuliert. Der Kanzlei Dr.

Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH liegt ein entsprechendes Schreiben

vom 30. Dezember 2020 vor. Es "ist davon auszugehen, dass Ihr Fahrzeug von den

Abgasmanipulationen betroffen ist", heißt es in einem Schriftverkehr zwischen

einem Verbraucher und der Staatsanwaltschaft. Am 22. Juli 2020 hatten Ermittler

Standorte von Fiat und Iveco durchsucht. Der Verdacht: Diesel-Motoren von FCA

und Iveco manipulieren mit unzulässigen Abschalteinrichtungen die

Abgasreinigung.



Der Verdacht hat sich aus Sicht der Verbraucher-Kanzlei so gut wie bestätigt.

Daher rät Dr. Stoll & Sauer betroffenen Verbrauchern zu einer anwaltlichen

Beratung und empfiehlt dafür den kostenlosen Online-Check

(https://www.dieselskandal-anwalt.de/abgasmanipulation-fiat-diesel) . Die

Kanzlei gehört zu den führenden im Abgasskandal und hat bereits 500 Klagen gegen

FCA (jetzt Stellantis) und Iveco eingereicht.









Lebensversicherung in ein Fahrzeug gesteckt, um den Lebensabend mit Reisen verbringen und genießen zu

Volkswagen AG vergleichbar manipuliert worden

Hiobsbotschaft für Besitzer von Reise- und WohnmobilenDer Abgasskandal bei Fiat-Chrysler und Iveco verunsichert die Verbraucher geradeim Segment der Reise- und Wohnmobile. Für die kostspieligen Freizeitfahrzeugeist jahrelang gespart worden. Manche haben auch ihre Lebensversicherung in einFahrzeug gesteckt, um den Lebensabend mit Reisen verbringen und genießen zukönnen. Und dann der Schock: Seit Juli 2020 ermittelt die StaatsanwaltschaftFrankfurt wegen des Verdachts des Betrugs. Die Abgasreinigung der Motoren sollwie beim Diesel-Abgasskandal der Volkswagen AG vergleichbar manipuliert wordensein. Nur auf dem Prüfstand sollen die Abgasgrenzwerte eingehalten werden. Imrealen Straßenverkehr verpesten die Fahrzeuge die Umwelt. Die heißgeliebtenReise- und Wohnmobile sind nicht das Geld wert, das die Verbraucher bezahlthaben. Zudem hat sich herausgestellt, dass die Fahrzeuge gar keineTypgenehmigung bekommen hätten dürfen. Nur auf politischem Druck hat dasKraftfahrt-Bundesamt 2016 die Zulassung für die Freizeitfahrzeuge erteilt. Unddann kam in der Gesamtschau noch heraus, dass der Skandal bereits 2015 in denUSA seinen Beginn hatte.Die Staatsanwaltschaft Frankfurt sucht nach wie vor betroffene Verbraucher alsZeugen. Öffentlich hat sich die Behörde zum Stand der Ermittlungen noch nichtgeäußert. Ein Mandant der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer wollte es jedoch mitSchreiben vom 26. November 2020 genauer wissen, ob sein Fahrzeug (HymerYellowstone) in den Skandal verwickelt ist. Und tatsächlich erhielt er am 30.