"Strukturwandel ist live zu beobachten" / Ergebnisse der Konjunkturumfrage der IHKs im Ruhrgebiet

Münster (ots) - Die Ruhrwirtschaft ist fest im Griff der Corona-Pandemie. Von

der Krise werden dabei zunehmend auch Unternehmen erfasst, die von den vom

Lockdown direkt betroffenen Branchen abhängig sind. Das zeigen die Ergebnisse

der aktuellen Konjunkturumfrage der IHKs im Ruhrgebiet bei über 1.000

Unternehmen mit insgesamt 140.000 Beschäftigten. Der

IHK-Konjunkturklimaindikator, der Lage und Erwartungen der Unternehmen in einem

Wert zusammenfasst, ist zum Jahresbeginn gegenüber der Herbstumfrage zwar um

knapp zwei Punkte gestiegen, bleibt mit 98 Punkten aber deutlich unter dem

langjährigen Durchschnitt von 115.



"Die Ruhrwirtschaft tritt auf der Stelle und droht in eine gefährliche

Schieflage zu kippen", resümierte deshalb Lars Baumgürtel, Vizepräsident der IHK

Nord Westfalen, heute (11. Februar) bei der Online-Präsentation der

Umfrageergebnisse. Dabei zeichnete der Unternehmer aus Gelsenkirchen ein

differenziertes Bild von der Lage der Wirtschaft. Denn, so sein zweiter Befund:

"Die Spaltung der Wirtschaft durch Corona verfestigt sich mit jedem weiteren Tag

im Lockdown." Die geringen Hoffnungen auf Besserung ruhen dabei vor allem auf

der Industrie.







dem Herbst nur minimal verändert. 28,3 Prozent der Betriebe sagen, es geht ihnen

gut, knapp 26 Prozent bewerten ihre Lage als schlecht, der Rest ist zufrieden.

Der Lagesaldo als Differenz aus positiven und negativen Stimmen bleibt mit 2,4

auf einem niedrigen Niveau, schafft es gegenüber der Herbstumfrage (- 2,8) aber

immerhin in den positiven Bereich. "Doch der Abstand zum Vorjahresniveau ist

immens", betont Baumgürtel. Anfang 2020 betrug der Saldo plus 28,2.



Auch die Erwartungen der Unternehmen an den Geschäftsverlauf in den nächsten

Monaten sind aufgrund der herrschenden Unsicherheit nahezu unverändert.

Weiterhin gehen mehr Betriebe von einer weiteren Verschlechterung aus (27,5

Prozent) als von einer Verbesserung (24,9 Prozent).



Schon bei der Betrachtung der drei großen Wirtschaftsbereiche gibt es die ersten

Anzeichen für die tiefe Spaltung der Wirtschaft. Die Industrie rangiert bei der

Geschäftslage mit einem Saldo von neun Punkten vor dem Handel (7,3 Punkte),

während der Dienstleistungsbereich mit minus 5,3 Punkten die Lage am

schlechtesten bewertet. Noch deutlicher ist der Unterschied bei den Erwartungen:

33 Prozent der Industrieunternehmen rechnen mit einer besseren

Geschäftsentwicklung, nur 19 mit einer schlechteren. Der Saldo liegt

entsprechend mit 14 Punkten im Plus, während sowohl der Handel (- 16) als auch

die Dienstleistungen (- 8) wenig Hoffnung auf Besserung haben. Seite 2 ► Seite 1 von 2



