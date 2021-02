NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem durchwachsenen Vortag sind am Donnerstag an den US-Börsen zunächst keine großen Sprünge zu erwarten. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial eine Stunde vor dem Auftakt 0,16 Prozent höher auf 31 488 Punkte. Mit einem soliden Start bleibt die Bestmarke aber in greifbarer Nähe: Am Vortag war das Kursbarometer der Wall Street zeitweise erstmals über die Marke von 31 500 Punkten vorgedrungen.

Gesprächsstoff liefert derzeit wieder die US-Notenbank Fed. Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners wies darauf hin, dass Präsident Jerome Powell am Vortag während einer Online-Veranstaltung die Sorgen vor höheren Marktzinsen gedämpft habe, indem er kein Inflationsgespenst auf die USA zukommen sehe. "Das war exakt das, was die Börsianer hören wollten", so Altmann. Weiter steigende Zinsen hätten Anleihen im Vergleich zu Aktien attraktiver machen können.