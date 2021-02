Mars Food setzt sich das Ziel, 5,5 Milliarden ausgewogene Mahlzeiten bis 2025 an Familien weltweit zu liefern

Verden (ots) - Mars Food erfüllt seine Ziele für 2020 und stellt sein neues,

ehrgeiziges Purpose-Manifest für 2025 vor



Heute stellt Mars Food seinen ersten Purpose in Action Report vor und zeigt

darin die Meilensteine auf dem Weg zur globalen Zielsetzung auf: Better Food

Today and a Better World Tomorrow. Nachdem Mars Food das 2016 gesetzte Ziel, bis

2021 eine Milliarde zusätzliche ausgewogene Mahlzeiten auf die Esstische der

Welt zu bringen, bereits erreicht hat, wird das Engagement bis zum Jahr 2025

ausgeweitet.



Die neuen Ziele konzentrieren sich auf drei Schlüsselbereiche: Gemeinsames Essen

fördern, Zugang zu besseren Lebensmitteln ermöglichen und den Purpose unserer

Marken vorantreiben . Diese ergänzen die bisherigen Maßnahmen, die darauf

abzielten, Familien ausgewogenere Mahlzeiten anzubieten, Familien und Freunde

zum gemeinsamen Essen und Kochen zu inspirieren und nachhaltige Anbaumethoden zu

verbessern, von denen sowohl Bäuerinnen und Bauern als auch Verbraucherinnen und

Verbraucher profitieren.







Jahren erreicht hat:



- Das Ziel, bis 2021 weltweit eine Milliarde ausgewogene Mahlzeiten mehr auf die

Esstische zu bringen, wurde bereits übertroffen.

- Es wurde Pionierarbeit im Bereich des nachhaltigen Reisanbaus geleistet: Mars

Food hat sich als erstes Unternehmen der Branche das Ziel gesetzt, 100% seines

Reises von Bäuerinnen und Bauern zu beziehen, die auf einen SRP Sustainable

Rice Platform[1]-Standard hinarbeiten.

- Durch eine Partnerschaft mit dem globalen Verpackungslieferanten Amcor wurde

die erste recycelbare, mikrowellengeeignete Reis-Verpackung eingeführt.

- Es wurde umgesetzt, dass 100% der Saucen auf Tomatenbasis eine Portion Obst

oder Gemüse enthalten.

- Der Natriumgehalt im globalen Portfolio von Mars Food wurde im Durchschnitt um

21,3% reduziert (das Ziel von 20% wurde übertroffen).



Darüber hinaus hat Mars Food im Jahr 2020 mehr als zehn Millionen Mahlzeiten[2]

im Rahmen seiner fortlaufenden Programme gespendet. Außerdem wurde die zugesagte

Summe von 20 Millionen Dollar von Mars, Incorporated zur Unterstützung der

COVID-19-Hilfe überschritten - sie umfasst mittlerweile 26 Millionen Dollar.



Die neuen Purpose-Ziele von Mars Food für 2025 gehen noch einen Schritt weiter,

indem sie dafür sorgen, dass mehr Menschen auf der ganzen Welt, insbesondere

Bedürftige, Zugang zu ausgewogenen und nachhaltigen Lebensmitteln erhalten.

Durch seine Marken und Aktionen setzt sich Mars dafür ein, das Leben von

Menschen auf der ganzen Welt positiv zu verändern.



Mars Food Global hat sich zum Ziel gesetzt, 5,5 Milliarden Mahlzeiten bis 2025 Seite 2 ► Seite 1 von 4



