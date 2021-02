Artmarket.com unterstützt über seine Artprice-Abonnements die Transparenz auf dem Kunstmarkt

In einigen Fällen ist es auch nicht länger möglich, einen realen Kontakt zu einem bestimmten Los zu haben, bevor es versteigert wird. Daher verdoppelt Artprice seine Bemühungen, eine umfassende Palette an Werkzeugen anzubieten, mit denen seine Mitglieder allen Werken, die zur Versteigerung angeboten werden, folgen und die Entwicklung ihrer Preise vollständig nachvollziehen können.

PARIS, 11. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Die etwas kontraintuitive Dematerialisierung von Auktionen hat die Transparenz auf dem sekundären Kunstmarkt nicht erheblich verbessert. Natürlich war es noch nie so einfach, für ein Kunstwerk ein Gebot abzugeben, aber die für die Einschätzung der Gesamtqualität eines Werks und die genaue Beurteilung seines Werts erforderlichen Informationen sind in den Verkaufskatalogen keineswegs präziser geworden.

„Online-Verkäufe haben sich noch nicht vollständig bewährt", sagt Thierry Ehrmann, Geschäftsführer und Gründer von Artmarket.com und der Abteilung Artprice. „In Bezug auf die Qualität der Lose, die in reinen Online-Verkäufen angeboten werden, sind immer noch Spuren von Misstrauen zu erkennen. Insbesondere gibt es Gerüchte, dass Schätzwerte nicht so oft wie bei Live-Verkäufen überboten werden. Auf jeden Fall zeigen die Ergebnisse für 2020 die positive Entwicklung sämtlicher Marktindikatoren. Selbst der sensibelste Indikator, der Anteil unverkaufter Werke, ist perfekt stabil geblieben."

Für Schlussfolgerungen ist es noch zu früh ...

Das obere Marktsegment entwickelte sich in den letzten zwölf Monaten besonders langsam. So fiel beispielsweise der Jahresumsatz 2020 von Jeff Koons um 97 %. Sehr wenige seiner größeren Werke wurden im Laufe des Jahres für den Verkauf bestimmt und die beiden Ausnahmen (mit den höchsten Schätzwerten) konnten während der Live-Auktion („normalen Auktion") nicht verkauft werden. Eindeutig scheinen die Besitzer von Werken von Jeff Koons' der Ansicht zu sein, dass es besser ist, zu warten.

Wie William Baumol in seinem Artikel Unnatural Value („unnatürlicher Wert") von 1986 erläuterte, existiert für jedes einzelne Kunstwerk eine Art Monopol. Der Besitz eines Einzelwerks oder eines Werks, das in wenigen Kopien erstellt wurde, führt notwendigerweise zu einer Form der Informationsasymmetrie. Glücklicherweise kann diese Asymmetrie durch eine objektive und zuverlässige Informationsquelle reduziert werden, beispielsweise durch Artmarket.com über seine Artprice-Abonnements. Seine Datenbanken listen systematisch (d. h. völlig unvoreingenommen) alle öffentlichen Auktionen für Kunstwerke auf und dies fördert die Klarheit in Bezug auf den Preisbildungsprozess.