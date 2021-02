Laut Finanzexperten verdichten sich die Anzeichen für eine platzende Blase. Besorgniserregende Zahlen werden unter anderem bei Goldman Sachs, der Bank of America oder dem sogenannten Buffett-Indikator ausgemacht.

Zudem verweist Esnaashari darin auf einen Indikator der „Bank of America (BofA)“, der für seine hohe Trefferquote bekannt sei: „Analysten der BofA schauen sich an, wie hoch der Anteil an Aktien am Gesamtportfolio ist.“ Bei einem Wert von 60 Prozent sage die BofA erfahrungsgemäß, sei der Zeitpunkt gekommen, Aktien zu verkaufen. Dieser Wert sei bei 58,4 Prozent, steige stetig und kratze an dieser Verkaufsmarke, die seit der Finanzkrise nicht mehr erreicht worden sei, so der Experte im Video.

Aber was Esnaashari gar nicht mag und ihm am meisten Sorge bereitet, ist, wenn mit viel Pump am Markt gehandelt wird. „Das geht selten richtig gut. Zuletzt haben offizielle Zahlen gezeigt, dass der Anteil an Aktien, die mit geliehenem Geld gekauft werden, prozentual so stark angestiegen sind wie sonst nur zwei Mal in den vergangenen 20 Jahren – vor der Finanzkrise und vor der großen Krise nach der Dotcom-Bubble.“

Für ihn gibt es noch keinen Grund, Aktien zu verkaufen. Aktien, die ihn nach wie vor interessieren und die er gern noch in seinem Portfolio hätte, stellt er entweder zunächst zurück oder nimmt nur die Hälfte und setzt ein Limit für einen möglichen Pullback. Wenn dieser ausbleiben wird, hätte er zumindest einen kleinen Fuß drin.

Weitere Blasen-Signale

Schwarz sieht auch Jeremy Grantham. Der amerikanische Aktienmarkt befände sich in einer Blase, die eher früher als später platzen werde, so der Gründer des US-Vermögensverwalter GMO. Grantham verweist in der Neuen Zürcher Zeitung auf den sogenannten „Buffett-Indikator“, der die Börsenkapitalisierung ins Verhältnis zur Wirtschaftsleistung (Bruttoinlandprodukt) setzt. Diese Kennzahl habe ihren Rekordwert aus dem Jahr 2000 überboten, was eine beispiellose Abkopplung der Börsen von der Realwirtschaft impliziere, so Grantham.

Mit Sorge blickt Grantham auf den Sommer, wenn die Covid-19-Impfungen weit vorangeschritten seien und die Anleger realisieren würden, dass sich die Wirtschaft noch immer in einer schlechten Verfassung befinde, wie es in dem Bericht der Neuen Zürcher Zeitung weiter geschrieben steht.

Alles halb so wild am Markt

Wie lange kann der Aktienmarkt noch ansteigen? Dieser Frage geht Adrian Schmid, Gründer und Chefhändler von FinMent, im Video unserer Partnerredaktion nach. „Wir haben in den vergangenen 100 Jahren gesehen, dass der Markt mal für ein Jahrzehnt seitwärts läuft. Da gehen wir davon aus, dass das wieder passieren kann in den kommenden 100 Jahren. Genauso wie sich der Markt in der Weltfinanzkrise in den 1920er-Jahren um 90 Prozent reduziert hat. Dies könnte auch mal wieder passieren in den kommenden 100 Jahren. Es ist alles möglich“, sagt Schmid.

Als langfristiger Anleger beziehungsweise ETF-Anleger wäre Schmid betroffen: Er könne es sich nicht erlauben, zehn Jahre lang keine Rendite zu erwirtschaften oder sein Kapital massiv zu vernichten. Deshalb sei es wichtig, sich Gedanken zu machen und ein Konzept zusammenzubauen – wo man einsteigt, wo man aussteigt. Man sollte eine gewisse Rotation haben, empfiehlt er. „Nicht pauschal einfach einsteigen und davon ausgehen, dass die Märkte steigen“, so der Experte von FinMent.

Insgesamt ist er optimistisch. Egal welche Niederlage der Wirtschaft in der Vergangenheit widerfuhr – im Endeffekt gehe es immer weiter und am Ende werde es doch besser. Der Anleger müsse sich aber den Gefahren bewusst sein, so sein Fazit.

Autor: NE, wallstreet:online Zentralredaktion