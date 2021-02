Düsseldorf (ots) - Aktueller "Trendmonitor Deutschland" von Nordlight Research

Kommunikation auf Distanz boomt in der Corona-Krise. Erwartungsgemäß profitierendavon auch die sozialen Medien: 29 Prozent der Bundesbürger nutzten Social Mediain 2020 häufiger als 2019. Lediglich elf Prozent weniger.Zu ihren aktuellen Social-Media-Favoriten im Alltag zählen die Deutschen dabeiden Messenger-Dienst "WhatsApp" (hohe Wichtigkeit in 2020: 83%; 2019: 69%; 2018:64%), das Videoportal "YouTube" (2020: 50%; 2019: 39%; 2018: 38%) sowie diebeiden Netzwerk-Plattformen "Facebook" (2020: 48%; 2019: 42%; 2018: 51%) und"Instagram" (2020: 31%; 2019: 22%; 2018: 16%). Erst mit größerem Abstand folgen"Pinterest" (2020: 12%; 2019: 10%; 2018: 9%) und weitere Social Media Kanäle.Die Nutzerprofile, Präferenzen und Werbepotenziale der einzelnen sozialen Medienzeigen sich dabei grundverschieden.Dies sind Ergebnisse aus der aktuellen Ausgabe des "Trendmonitor Deutschland"des Marktforschungsunternehmen Nordlight Research zum Schwerpunktthema "SocialMedia: Profile, Potenziale und Perspektiven - Insights für werbetreibendeUnternehmen". 1.000 Bundesbürger im Alter zwischen 14 und 70 Jahren wurdenausführlich und repräsentativ zur Nutzung von Social Media befragt.Entwicklungsvergleiche wurden für den Zeitraum 2018 bis 2020 durchgeführt.Wer nutzt regelmäßig welche Social Media?Im Gesamtranking der "regelmäßigen Nutzer" der Top 10 Social Media (Nutzungmehrere Stunden täglich oder wöchentlich) liegt WhatsApp (61%) im deutschenBevölkerungsdurchschnitt vor YouTube (36%), Facebook (36%) und Instagram (23%).Erst mit Abstand folgen hier Twitter, TikTok und Pinterest (je 8%). Für dieZielgruppe der 14-29-Jährigen ergibt sich hingegen ein völlig anderes Bild beiden regelmäßigen Nutzern: WhatsApp (81%), YouTube (70%), Instagram (68%) liegthier vor Snapchat (39%) und TikTok (34%). Facebook kommt hier nur auf einenAnteil von 24 Prozent intensiver Nutzer. Auch in puncto weiterersoziodemographischer und psychographischer Kriterien zeigen sich hierzulandedeutlich unterschiedliche Nutzerprofile in den Top 10 der Social Media. Frauenmachen dabei insgesamt einen höheren Anteil der regelmäßigen Nutzer von SocialMedia aus als Männer.Beachtlich ist auch die Entwicklung der Top-Wichtigkeit einzelner sozialer