Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) -- Umfrage von Interhyp mit Statista: Für 80 Prozent der Deutschen ist eineBeratung in der Baufinanzierung ein Muss, 60 Prozent sehen technische Toolsals sinnvolle Ergänzung, nur 3 Prozent vertrauen ausschließlich auf dieTechnik- Der Wunsch nach Beratung durch die ersten Monate der Pandemie kaum verändert- Beratung heißt nicht notwendigerweise Face to Face: Video-Call und Telefon mitdigitaler Unterstützung haben an Bedeutung gewonnen- Digitalisierungsschub in der Branche / Mehr als 50 Prozent nutzen digitaleServices zur ersten OrientierungNiedrige Zinsen, Wunsch nach Sicherheit in der Corona-Krise - die Nachfrage nachImmobilien und Finanzierungen ist hoch. Dabei wachsen Interesse und Angebot andigitalen Services, der Mensch als Berater bleibt aber für die Mehrheitunverzichtbar. Das berichtet Interhyp, Deutschlands größter Vermittler privaterBaufinanzierungen, und bezieht sich dabei auf eine repräsentative Umfrage vonStatista im Auftrag von Interhyp unter 1.000 Bundesbürgern. "Corona treibt dieDigitalisierung in der Baufinanzierung voran, gleichzeitig bleibt der Wunschnach Beratung und menschlicher Expertise groß", sagt Mirjam Mohr,Interhyp-Vorständin für das Privatkundengeschäft. Laut der Umfrage ist für 80Prozent der Deutschen eine Beratung in der Baufinanzierung ein Muss. 60 Prozentsehen technische Lösungen vor allem als eine Ergänzung zum persönlichen Kontakt.Nur drei Prozent vertrauen ausschließlich auf technische Lösungen und würdeneine Baufinanzierung komplett online abschließen, weitere 16 Prozent könntensich dies zumindest vorstellen. Persönliche Beratung bedeute dabei nichtnotwendiger Face to Face - Videocall und Telefon mit digitaler Unterstützunghaben in der Corona-Krise an Bedeutung gewonnen, berichtet Interhyp.Die Befragten haben den ersten Lockdown sowie einige Monate der Pandemie erlebt.Dennoch unterscheidet sich der Wunsch nach Beratung nur wenig von einergleichartigen Umfrage, die Interhyp im Dezember 2019, also kurz vor derCorona-Krise, durchgeführt hat. Damals antworteten 83 Prozent, dass sie eineBeratung durch einen Baufinanzierungsexperten für unverzichtbar halten, zweiProzent vertrauten ausschließlich auf digitale Services und 15 Prozent konntensich einen Online-Abschluss vorstellen. Für Interhyp-Vorständin Mirjam Mohrdeckt sich dies mit den aktuellen Erfahrungen mit den Baufinanzierungskunden:"Der Immobilienkauf ist für viele Menschen die größte finanzielle Entscheidungim Leben. Sie wünschen sich dabei bei allen technischen Möglichkeiten doch inder Mehrzahl auch die Einschätzung einer Expertin oder eines Experten. Daranhaben auch die Monate der Krise nichts Wesentliches geändert." Um den Menschen