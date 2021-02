ITB Berlin NOW und Statista über die Zukunft der deutschen Reisebranche und Trends wie Naturerlebnisse, Nachhaltigkeit und personalisiertes Reisen (FOTO)

Berlin (ots) - Die Corona-Pandemie mit Lockdown-Maßnahmen und anhaltenden

Diskussionen über einen angemessenen Umgang mit dem Infektionsgeschehen ist

Anfang 2021 weiterhin omnipräsent. Doch Impfkampagnen wie auch die

bevorstehenden Frühlings- und Sommermonate geben Hoffnung auf eine baldige

Rückkehr zu mehr Normalität. Dabei rücken auch die Themen Urlaub und Reisen für

viele Menschen wieder stärker in den Fokus. Nach überstandener Pandemie wird in

der Reisebranche ein starker Aufschwung erwartet, Reise-Start-ups inklusive

neuer Technologien erleben seit Jahren einen Boom und es lassen sich klare

Trend-Themen erkennen. Die ITB Berlin und Statista schauen gemeinsam auf

neuartige Entwicklungen in der Branche und gehen beispielsweise auf die

wachsende Bedeutung des Faktors Nachhaltigkeit ein. Darüber hinaus werden

Dauerbrenner-Themen wie der klassische Strandurlaub betrachtet, sodass ein

allseitiger Ausblick in die Zukunft der Reiseindustrie entsteht.



Strandurlaub eindeutig beliebteste Urlaubsart der Deutschen - Natur- und

Outdoor-Erlebnisse gewinnen im Zuge der Corona-Pandemie an Relevanz





Daten aus Statistas Global Consumer Survey ( GCS(https://de.statista.com/global-consumer-survey/surveys) ), einer der weltweitgrößten Konsumentenbefragungen, zeigen, dass die Präferenzen der Deutschen inBezug auf beliebte Urlaubsarten auch in Krisenzeiten weitestgehend stabilbleiben. So gaben im Jahr 2018 über die Hälfte der Deutschen zwischen 18 und 64Jahren an, üblicherweise Strandurlaube zu machen, womit diese klar Platz 1 imBeliebtheits-Ranking aller Reisetypen belegten. Auf den Plätzen zwei, drei undvier folgten Besuche von Familie und Freunden, Wochenendausflüge sowieAufenthalte in All inclusive Resorts. Im Jahr 2020 gingen die Werte allerUrlaubsarten - analog zu den realen Umsatzzahlen im Tourismussektor wenigüberraschend - stark zurück.Spannend ist aber: Während die meisten Plätze im Beliebtheits-Ranking konstantblieben, sind die von Natur- und Outdoor-Erlebnissen geprägten Aufenthalte anSeen und Bergen sowie der klassische Campingurlaub in ihrem Rang jeweilsaufgestiegen (Seen und Berge von Platz 6 auf 5, Camping von Platz 9 auf 7). Diemeist städtisch geprägten Reiseaktivitäten Sightseeing wie auch derShopping-Ausflug sind in ihren Rängen gesunken (Sightseeing von Platz 5 auf 6,Shopping Ausflug von Platz 7 auf 8). Der Strandurlaub lag auch 2020unangefochten an der Spitzenposition.Der Trend zu Urlaubsaktivitäten in Deutschlands Natur, der durch dieCorona-Pandemie an Relevanz gewonnen hat, wird auch an den (relativen)