Lidl tritt dem Forum Nachhaltiges Palmöl (FONAP) bei

Neckarsulm (ots) - Lidl erweitert sein Engagement für bessere Arbeits- undUmweltbedingungen in seinen Lieferketten und tritt dem Forum Nachhaltiges Palmöl(FONAP) bei. Die Austauschplattform für Unternehmen,Nichtregierungsorganisationen, Verbände und Bundesministerien hat das Ziel, denAnteil nachhaltig erzeugten Palm(kern)öls auf dem deutschen, österreichischenund Schweizer Markt signifikant zu erhöhen sowie existierende Zertifizierungenund Standards zu verbessern. Dazu legt Lidl jährlich seine in den Produktenseines Eigenmarkensortiments eingesetzten Mengen an Palm(kern)öl transparentoffen. Zudem tauscht der Lebensmitteleinzelhändler sich mit seinen Lieferantenzur verlässlichen Rückverfolgbarkeit des verwendeten Palm(kern)öls aus. Dabeisteht auch die Einhaltung von Zusatzkriterien im Fokus, wie beispielsweise dieReduktion von CO2-Emissionen. Die Selbstverpflichtung als FONAP-Mitglied zumEinsatz von 100 Prozent nachhaltig zertifiziertem Palm(kern)öl erfüllt Lidl inseinem Eigenmarkensortiment bereits seit 2018.