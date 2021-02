ICP DAS Biomedical Polymers kündigt an, hochwertige medizinische TPU aus Taiwan anzubieten

TAIPEI, 11. Februar 2021 /PRNewswire/ -- ICP DAS- Biomedical Polymers („ICP DAS-BMP") ist ein Anbieter von medizinischen Thermoplastischen Polyurethan-Elastomeren (TPU) in Taiwan. Heute gab das Unternehmen offiziell bekannt, dass sein medizinisches thermoplastisches Polyurethan (TPU) ab jetzt auf dem weltweiten Markt für Medizinprodukte angeboten wird.

Der Rohstoffanbieter ICP DAS-BMP will seine medizinischen TPU jetzt weltweit anbieten

Laut der Marktstudie von MarketsandMarkets wird die Marktgröße von TPU bis 2024 voraussichtlich 3,5 Mrd. USD bei einer jährlichen Wachstumsrate von 7,1 % erreichen, was darauf hindeutet, dass der Sektor von der Automobil- und der Medizinbranche angetrieben wird. Aufgrund der Tatsache, dass der Einsatz von medizinischem TPU voraussichtlich rasch zunehmen wird, möchte ICP DAS-BMP seinen Kunden weltweit biostabiles und qualitativ hochwertiges medizinisches TPU liefern. Wie erwartet hat ICP DAS-BMP wiederholt Anfragen aus verschiedenen Ländern in Europa, den USA, der Ukraine und aus Indien erhalten. Außerdem verwendet einer der Hersteller von medizinischen Kathetern in Taiwan die Alithane ALP-Reihe für neue Produktentwicklung.

Das medizinische TPU von ICP DAS-BMP kann in verschiedenen Bereichen wie beispielsweise in der Kardiologie, der Urologie, der Kieferorthopädie und der Wundversorgung eingesetzt werden. Es gibt drei Haupttypen von medizinischen TPU, nämlich die Alithane ALP-Reihe, die Durathane ALC-Reihe und die Arothane ARP-Reihe. Jeder Produkttyp ist in transparenten Spezifikationen, strahlenundurchlässigen B20-Spezifikationen (enthält 20 % Bariumsulfat) und strahlenundurchlässigen B40-Spezifikationen (enthält 40 % Bariumsulfat) erhältlich.

Produkttypen

Alithane ALP-Reihe: Verfügt über vollständige Härtespezifikationen, gute Lösungsmittelbeständigkeit, biologische Stabilität und UV-Stabilität.

Durathane ALC-Reihe: Hat höherwertige Eigenschaften wie Nichtvergilbung, hohe Beständigkeit gegen Oxidationsstabilität, gute mechanische Eigenschaften und Biokompatibilität und bietet verschiedene Härte-, Farb- und Röntgeneigenschaften, die sich besonders für die Langzeitimplantation in den Körper eignen.

Arothane ARP-Reihe: Reicht von 70A bis 85D und weist somit bessere mechanische Eigenschaften als die Durathane ALC-Reihe auf.

Informationen zu ICP DAS - Biomedical Polymers

ICP DAS - BMP wurde im Juni 2018 offiziell gegründet. Unsere Fabrik ist eine der Norm ISO13485 entsprechende Produktionsanlage, die aus Rohstofflagern, TPU-Produktionslinien, Qualitätskontrollanlagen und Fertigwarenlagern besteht.

Neben dem Produktionsstandort umfasst diese Fabrik auch Forschungs- und Entwicklungslabors für die TPU-Polymerisation und -Verarbeitung sowie für physikalische und chemische Analysen. Alle von ICP DAS - BMP gelieferten medizinischen TPU erfüllen die Anforderungen der USP-Klasse-VI-Klassifizierung, und es wurden bestimmte ISO10993-Tests durchgeführt, wie beispielsweise MEM-Elution (ISO 10993-5) sowie Hautreizungs- und Sensibilisierungstests (ISO 10993-10). ICP DAS-BMP kann Ihnen Ihre Bedenken hinsichtlich der Biokompatibilität Ihrer Medizinprodukte nehmen. Für weitere Informationen besuchen Sie: https://bmp.icpdas.com/

