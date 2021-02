Die neue Ausbildungskampagne des BdB/Mit der Kampagne, die auf ein Design im Video-Spiel-Look zurückgreift, möchte der BdB mehr Jugendliche für eine Ausbildung in der Baumschulbranche begeistern (FOTO)

Berlin (ots) - Um noch mehr Aufmerksamkeit für den vielseitigen und

Teil davon ist ein einminütiges Video im Gaming-Design, in dem der Held und dieHeldin auf ihrer Mission zur Rettung der Welt begleitet werden. DerKampagnen-Slogan Bevor alles GAME OVER ist , unterstreicht dabei dieDringlichkeit des Auftrags.Das Video ist unter anderem auf der passenden Ausbildungsseite unterhttp://www.zukunftgruen.de zu finden. Dort finden Interessierte ebenso allenötigen Informationen rund um die Ausbildung und den Beruf alsBaumschulgärtner*in.Mit Hilfe der Baumschulsuche lässt sich zudem direkt eine passende Baumschule inder Nähe finden.Neben der Website, kann die Kampagne auch ab sofort auf den Social Media-KanälenInstagram und Facebook auf dem Kanal zukunftgruen.de und auf Twitter und Youtubeunter dem Namen zukunftgruen verfolgt werden.Als offizielles Symbol zur Kampagneneröffnung wird zudem am 23.Februar in demwichtigen Baumschulstandort Bad Zwischenahn von BdB-Präsident Helmut Selderseine Werbefläche mit einem Ausbildungsplakat eröffnet werden. Bei Interessekönnen sich Pressevertreter bis zum 22.02. über mailto:presse@gruen-ist-leben.deanmelden.Über den Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V.Der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. ist die berufsständische Vereinigungund Interessenvertretung der Baumschulen. Als Vertretung der rund 900angeschlossenen Betriebe hat der BdB die Aufgabe, die Baumschulwirtschaft nachinnen und außen zu stärken, wettbewerbsfähig zu machen und zu halten. DieBranche kultiviert Gehölze auf aktuell 20.000 Hektar mit einem jährlichenProduktionswert von 1 Mrd. Euro. Auf Landesebene ist der BdB in 14Landesverbände unterteilt, in denen zum großen Teil kleine und mittelständischeBaumschulunternehmen organisiert sind. Die Betriebe vereinigen sich unter demLeitmotiv der Branche "Grün ist Leben - Baumschulen schaffen Leben". Seit 1993ist der BdB zusammen mit weiteren Verbänden des Gartenbaus Gesellschafter derDeutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft (DBG) und ist an der Planung undUmsetzung von Bundesgartenschauen (BUGAs) und InternationalenGartenbauausstellungen (IGAs) beteiligt.http://www.gruen-ist-leben.dePressekontakt:Pressekontakt:Teodora VasilevaReferentin für VerbandskommunikationTel.: 030-240 86 99-24mailto:vasileva@gruen-ist-leben.dehttp://www.gruen-ist-leben.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/126784/4836322OTS: Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V.