Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

AKTIE IM FOKUS ProSiebenSat.1 springen auf Zweijahreshoch nach JPMorgan-Studie Die Aktien von ProSiebenSat.1 haben sich am Donnerstagnachmittag mit einem kräftigen Kursgewinn an die Spitze des MDax gesetzt. Mit plus 5,2 Prozent auf 16,70 Euro erreichten sie ihr Tageshoch und kletterten auf den höchsten Stand seit März 2019. …