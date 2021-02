Nachhaltige Lösungen für die Textilbranche aus Finnland / Neue Materialien, Anti-Virus-Beschichtung und ein nordischer Recycling-Hub

Helsinki (ots) - Die Textilindustrie hat einen enormen Einfluss auf die Umwelt.Neue, nachhaltige Lösungen für jede Phase des Lebenszyklus eines Textils werdendringend benötigt. Die verfügbaren Rohstoffe können den wachsenden Bedarf anTextilfasern zwar nicht decken, gleichzeitig werden aber Millionen Tonnen vonTextilabfällen verbrannt oder landen auf den Mülldeponien. Die Lösung kommtjetzt aus Finnland. Das Land ist führend im internationalen Textilgeschäft inder Entwicklung von nachhaltigen Materialien und Geschäftsmodellen.Produktion und Konsum von Textilien verursachen in ihrer Herstellung durch denenorm hohen Verbrauch von Wasser, Land, Pestiziden und Chemikalien sowie denAusstoß von Treibhausgasen und Schadstoffen erhebliche Umwelt-, Klima- undSozialbelastungen. Die derzeit verfügbaren Rohstoffe können den ständigwachsenden Bedarf an Fasern und Textilien nicht decken. Gleichzeitig werdenweltweit jedes Jahr rund 92 Millionen Tonnen Textilabfälle produziert, von denenbis zu 85 Prozent entweder verbrannt werden oder auf Deponien landen.*

Eine Lösung des Problems könnte in Finnland liegen. Das Land am Polarkreisbietet bahnbrechende Lösungen und Know-how auf jeder Ebene des nachhaltigenTextil-Ökosystems - von der Handhabung von Textilabfällen über den B2B- undB2C-Verkauf und die Nutzung, Sammlung und das Recycling bis hin zurIdentifizierung und zurück zur Abfallbehandlung. Führende finnische Expertensind dabei Firmen wie Rester(https://www.impactreport.app/rester/index.html?view=Home) , NordShield®(https://www.nordshield.com/) , Spinnova (https://spinnova.com/) und InfinitedFiber Company (https://infinitedfiber.com/) . Sie alle bieten finnischeInnovationen im gesamten textilen Ökosystem an."Indem wir primäre Rohstoffe durch recycelte Komponenten ersetzen oderbeispielsweise Textilfasern auf Holzbasis verwenden und bereits vorhandeneMaterialien so lange wie möglich in der Wirtschaft halten, haben wir dieMöglichkeit, auf das riesige globale System und die Wertschöpfungsketteneinzuwirken", sagt Marika Ollaranta, Leiterin des Programms "Bio and CircularFinland" von Business Finland, Finnlands Organisation zur Förderung von Handel,Investitionen und Reisen sowie zur Innovationsförderung. "Finnische Innovationenbieten revolutionäre Lösungen, die den gesamten Lebenszyklus eines Textilsabdecken. Zwar wachen Regierungen, Verbraucher und die Industrie selbst langsamauf und erkennen die Herausforderungen einer sehr einwegorientierten Branche,